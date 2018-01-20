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Понедельник| 05 Февраля, 17:18 |
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Хабаровск снова стал счастливым городом для российской команды
В напряженном финале сборная Россия выиграла у команды Швеции со счетом 5:4 и в 11-й раз стала обладателем этого почетного звания.
Но интрига заключалась в том, что на предшествующем чемпионате мира мы проиграли шведам. Уступили им и на групповом этапе этого первенства, поэтому финала все ждали с двойным интересом.
Наши с первых секунд пошли вперед и уже на первых минутах повели со счетом 2:0. Затем шведы забили ответный мяч, но наши снова ушли вперед, 3:1.
После перерыва шведы вышли на поле играть, что называется, "на зубах" и уже через двадцать секунд забили второй мяч. Россияне ответили на него своим и повели со счетом 4:2.
Однако затем наступило время шведов, которые в течение двух минут сравняли счет и начали гнуть свою линию. Однако уже в самой концовке нашим удалась быстрая контратака в два игрока, и мы вышли вперед 5:4. Этот счет не изменился до финального свистка.
Хабаровск снова стал счастливым городом для российской команды. Она здесь выиграла у шведов в финале 2016 года. В Швеции в 2017 году мы уступили, а здесь взяли реванш.
Героем матча стал нападающий российской команды Алмаз Миргазов, который сделал хет-трик.
Олег КУЛЬГИН.
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