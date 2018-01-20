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05 Февраля 2018, 15:41 | Регион сегодня |

Сроки проведения Дальневосточного международного авиасалона в Комсомольске-на-Амуре могут перенести

Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов на пресс-конференции заявил о том, что город не успевает подготовиться к проведению Дальневосточного международного авиасалона, запланированного на осень 2018 года.

По его словам, организовать мероприятие подобного масштаба за два года было проблематично. Подготовительные работы проводятся, но ощущается неопределённость. Так, например, отметил Андрей Климов, город пока просто не готов принять гостей авиасалона, которых оценочно может быть около десяти тысяч человек. Местные гостиницы на такое число гостей города не рассчитаны, нужно строить новые объекты. «Возможно, будет перенос»,  -  резюмировал Андрей Климов. 

Напомним, «дорожная карта» по организации Дальневосточного международного авиасалона в 2018 году в Комсомольске-на-Амуре была подписана 23 ноября 2016 года в Торгово-промышленной палате (ТПП) России Подписи под документом поставили губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и Президент ТПП РФ Сергей Катырин.  Для подготовки комплексного плана Дальневосточного авиасалона были  привлечены эксперты и специалисты, которые занимаются организацией и проведением Международного авиакосмического салона в Жуковском. Они совместно с властями Хабаровского края подготовили «дорожную карту».

«Авиасалон — это не только самолёты, это ещё и представление посетителям комплектующих изделий и сопутствующих товаров для авиации. И здесь широкое поле деятельности для малого и среднего бизнеса, который, кстати, сегодня уже работает по заказам авиапромышленности. Безусловно, в реализации этого проекта примут участие многие территориальные палаты, а также представители ТПП России за рубежом»,  - отметил на церемонии подписания президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

На авиасалон планируется пригласить делегации из стран АТР и Европы. По замыслу организаторов, Дальневосточный международный авиасалон должен продемонстрировать конкурентные преимущества и достижения Комсомольска-на-Амуре в области высокотехнологичного авиастроения и инновационной промышленности, привлечь потенциальных инвесторов и придать новый импульс развитию промышленности Дальнего Востока России на международном уровне.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: авиасалон 


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