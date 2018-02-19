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05 Марта 2018, 11:45 | Регион сегодня

Билялетдинов не сумел переломить негативные тенденции в "СКА-Хабаровск"

4 марта в Хабаровске после "зимних каникул" состоялся матч РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу. "СКА-Хабаровск" на своем поле принимал ФК "Тосно" и проиграл с минимальным счетом 0:1.

Это уже второе поражения подряд хабаровских футболистов в последние дня. 27 февраля в игре на Кубок России они уступили по пенальти команде ФНЛ «Шинник» из Ярославля. Тогда у хабаровских болельщиков еще оставалась надежды, что команда «не разогрелась» после зимнего перерыва и покажет себя в игре регулярного чемпионата. Но чуда не случилось. Команда не показала ни игры и ни характера. Не улыбнулась ей и удача, хотя по 100-процентному моменту в обеих игра у хабаровчан было. Но этого, куак оказалось, мало для победы.

С 12 очками после после 21 игры «СКА-Хабаровск» занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от предпоследнего места на 8 очков. Шансов спастись при такой игры у команды практически нет.

Напомним, перед зимним перерывом «СКА-Хабаровск» занимал последнее место в Премьер-лиге. Руководство команды предприняло регительные меры и сменило практически весь штаб коллектива. Главным тренером был приглашен Ринат Билялетдинов, вместе с ним команду пополнили несколько молодых футболистов, с частью игроков контракты были расторгнуты. Хабаровчане провели два сбора в Турции и один в Республике Корея. Болельщики ждали от команды, которая осеннюю часть турнира провалила, возрождения. И соперники ей достались в первых двух играх не самые сильные – ярославский «Шинник» играет в ФНЛ, а «Тосно» был ненамного выше в турнирной таблице. Однако надеждам на ренессанс сбыться было не суждено.

Подводя итоги игры с «Тосно», главный тренер хабаровчан Ринат Билялетдинов рассказал о причинах пороажения в Кубке России и Премьер-лиги:

- Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Шутка, конечно, но положение достаточно серьезное. Сегодня у нас было обнадеживающее начало, казалось, что наконец-то у ребят пошла та быстрая игра, к которой мы призывали. Но потом опять что-то сломалось. Надо разбираться в чем причина, почему игроки не хотят рисковать и вместо того, чтобы обострять игру, отдают пасы назад. Забей Кабутов гол, в моменте, когда его вывели один на один с вратарем – рисунок игры мог бы кардинально поменяться. Гол всегда вселяет уверенность, это такой психологический момент. Но мы не забили – не замыкали прострелы, удары не попадали в угол ворот. Конечно, мы будем строить игру и тренировочный процесс с учетом ошибок, но выполнять план должны люди, которые выходят на футбольное поле. Вот тут и ощущается нехватка определенного уровня в отдельных моментах. Это и обеспечивает нам негативный результат вторую игру подряд. Можно по-разному пытаться объяснить что-то игрокам – говорить тихо или кричать, но от этого они лучше на поле не станут. Объяснять конечно надо, но сумеют ли футболисты впитать то, что нужно – это покажет время. Обойма из опытных игроков у нас небольшая. Только в линии обороны мы можем варьировать составом. Молодые игроки, хотя в их возрасте уже и пора о себе заявлять, почему-то предпочитают оставаться в тени. На тренировках люди делают одно, а в играх совсем другое. Ведь чтобы преодолевать сопротивление соперника тоже необходимо мастерство. 

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов:

- В этом матче обеим командам нужен был прежде всего результат. Возможно поэтому начало матча у нас получилось достаточно невнятным и нервозным. Мы понимали, что СКА начнет активно и готовились к этому. Потом мы взяли игру под контроль и имели несколько хороших моментов для взятия ворот. По ударам мы сегодня превзошли соперника, хотя игра была обоюдоострая и атаки шли то на одни, то на другие ворота. Радует, что ребята дотерпели и полностью выполнили план на игру, сделав при этом минимум ошибок и использовав свой шанс в атаке.

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Сезон 2017/18. 21-й тур. СКА-ХАБАРОВСК — ТОСНО — 0:1 (0:0)

Голы:  Мирзов, 69 (0:1). 

«СКА-Хабаровск»: Довбня - Богаев, Тубич, Карпов, Федотов (Савичев, 46), Карасев, Баляйкин (Калинский, 67), Самсонов, Кабутов, Никифоров, Секульски (Маркович, 75).

Запасные: Криворучко, Эдиев, Колесниченко, Черевко, Махатадзе,  Наваловский. 

Главный тренер Ринат Билялетдинов

«Тосно»: Опарин - Жигулев, Нуну Роша (Карницкий, 87), Галиуллин (Труич, 75), Мирзов (Макаров, 80), Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Погребняк, Полетанович. 

Главный тренер Дмитрий Парфенов

Предупреждения: Богаев, 30, Тубич, 39, Самсонов, 72 - Чернов, 41, Жигулев, 66

Судьи:  Роман Галимов (Улан-Удэ) -  Александр Богданов (Верея), Андрей Глот (Ярославль); 

Резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск);

Инспектор – Александр Колобаев (Москва)

Делегат: Александр Сафонов(Москва).

4 марта, Хабаровск. Стадион имени Ленина.  2049 зрителей.

Олег Кульгин.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Тосно  СКА-Хабаровск  футбол  Росгосстрах 


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