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День китайского инвестора пройдет 18 апреля в Хабаровске
В рамках мероприятия вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка проведут ряд встреч с китайскими бизнесменами, реализующими или планирующими к реализации инвестиционные проекты на территории Дальнего Востока России.
День китайского инвестора состоится уже в третий раз – его проведение анонсировал Юрий Трутнев во время рабочего визита в Харбин (КНР) в феврале этого года. По его словам, подобные встречи способствуют эффективной реализации инвестпроектов на территории макрорегиона.
"Считаю, что одним из результатов этой работы является то, что сегодня в Российской Федерации 26% всех прямых иностранных инвестиций приходится на территорию Дальнего Востока", - прокомментировал Юрий Трутнев.
В 2017 году День китайского инвестора на Дальнем Востоке России состоялся дважды – в марте и декабре. На них обсудили такие проекты, кок создание кластера глубокой переработки стали, проект по развитию морской аквакультуры в Приморском крае и другие.
Отметим, что Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе рабочего визита в КНР в марте этого года провел ряд встреч с представителями китайского бизнеса. Так, глава Минвостокразвития обсудил с президентом компании «Чжундин Дайри Фармин» господином Сунь Гоцяном вопросы реализации инвестиционного проекта в Приморском крае. Компания реализует на Дальнем Востоке России инвестиционный проект по строительству десяти животноводческих комплексов с общим поголовьем 50 тысяч голов крупного рогатого скота и развитию собственной кормовой базы на площади 50 тысяч га. Объем планируемых инвестиций в ближайшие 5 лет составит не менее 302 млн долларов.
Глава Минвостокразвития также провел переговоры с президентом Металлургической корпорации Китая, вице-президентом корпорации Минметалс господином Чжан Чжаосяном. Компания сегодня рассматривает возможность участия в проекте освоения Малмыжского медно-порфирового месторождения в Хабаровском крае.
Напомним, Дальний Восток России является лидером по итогам 2017 года по росту прямых инвестиций в экономику округа. Дальний Восток в целом показал рост инвестиций более чем на семнадцать процентов по итогам 2017 года, что составило 17,1 процента (в среднем по России этот показатель составил 4,4 процента). При этом из 17 процентов роста более половины составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том числе и иностранные. 26% всех иностранных инвестиций в России приходятся на Дальний Восток.
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