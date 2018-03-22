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Четверг| 05 Апреля, 17:48 |
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В Хабаровском крае на Амурском судостроительном заводе идет процесс трансформации производства
Расширенное совещание по вопросам развития производственной системы судостроения прошло на базе Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре. Встречу с участием вице-президентов ОСК, руководителей ведущих предприятий и конструкторских бюропровел президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
На совещании обсудили особенности производственной системы судостроения (ПСС) на предприятиях корпорации, а также применение инструментов бережливого производства. Как было отмечено, внедрение ПСС на Амурском судостроительном поспособствует решению нестандартных, сложных задач и увеличения результативности производства. Одно из приоритетных направлений – развитие гражданского судостроения. В том числе, строительство грузопассажирских паромов ледового типа проекта CNF 11CPD.
«Сегодня АСЗ переживает процесс трансформации производства из военного в гражданское, причем больше на ментальном уровне, ведь технически строительство военных и гражданских заказов мало чем отличается. Есть своя специфика в организации стапельных цехов, в работе инфраструктуры. Соответственно предстоит решать задачи гораздо глубже и технически сложнее, чем те, что мы видим на других заводах корпорации. Научиться строить гражданские суда качественно, в срок и в соответствии с бюджетом строительства – это главное», - подчеркнул Алексей Рахманов.
Он также вручил грамоты активным участникам внедрения на АСЗ программы «Бережливого производства» – мастеру по сборке Андрею Попову и бригадиру сборщиков сборочно-сварочного цеха Евгению Кузнецову.
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