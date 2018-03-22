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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Апреля, 18:50 |
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В Хабаровском крае создают общественную организацию владельцев дальневосточных гектаров
На сегодняшний день в крае оформлено более более 7,7 тысяч дальневосточных гектаров, около четырех тысяч пользователей определились со сферой своих занятий, в крае на гектарах образовано новое поселение, которому хотят дать название «Дальневосточное». Всего в Хабаровском крае определены девять приоритетных территорий компактного размещения «гектарщиков».
На четырех участках компактного размещения «гектарщиков» - в районе сел Кругликово, Свечино, Краснознаменка иЕлабуга - правительством края ведутся подготовительные работы по строительству дорог и объектов электросетевого хозяйства. Для граждан, получивших ДВ гектар, как прозвучало на заседании, в регионе действует более 30 мер поддержки, 46 жителей края уже получили финансовую помощь на сумму около 124 млн. рублей.
«На инфраструктуру для «дальневосточных гектаров» в Хабаровском крае потребуется почти 800 млн. рублей. Так, району имени Лазо выделены дотации в размере около 80 млн. рублей для организации работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог в местах компактного размещения ДВ гектаров, и градостроительной документации на территории с. Кругликово (район имени Лазо) и с. Анастасьев-ка (Хабаровский район)», - сообщила начальник управления регулирования земельных отношений и социальных проектов Анжела Мыськина.
Как сообщила, на сегодня в крае оформлено 57 процентов обладателей земельных участков уже определились с их видом использования. Например, большинство (63 процента) участников программы хотели бы построить собственный дом и жить в нем. Больше всего ДВ гектаров взяли в им. Лазо, Хабаровском, Советско-Гаванском, Бикинском и Ульчском районах. В настоящее время в крае определены 9 приоритетных территорий компактного размещения ДВ гектаров.
Председатель общественного совета Елена Даниленко подчеркнула, что люди, которые занялись освоением гектаров, делают большое и важное дело. Практика освоения ставит перед властями всех уровней новые задачи по поддержке «гектарщиков».
«Они выдвинули целый ряд предложений, - рассказывает Е. Даниленко. – В частности, предложили сделать более гибкой систему разрешенного вида использования земли, упростить оформление дорожных съездов, на приоритетных территориях компактного размещения ДВ гектаров заняться возведением детских садов и школ, газифицировать поселение в приоритетном порядке».
Пионеры ДВ-гектаров предложили своим коллегам объединиться под «флагом» общественного движения ДВ «гектарщиков» Хабаровского края, так как общими усилиями легце отстаивать свои интересы. В Минимущества идею поддержали. Дело – за оформительными процедурами.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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