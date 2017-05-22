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Хабаровская генерация "погружает" в профессию воспитанников детдомов
Программа профориентации, реализуемая АО «Дальневосточная генерирующая компания» под патронатом ПАО РусГидро, стартовала в 2014 году. В ее основе – знакомство детей из детских домов с профессиями отрасли; социализация и адаптация к самостоятельной жизни.
Первый год проекта энергетики Хабаровской генерации, пожелавшие вступить в проект в статусе волонтеров, посвятили знакомству с ребятами, укреплению возникшей дружбы. За плечами участников проекта – десятки мастер-классов, походов, спортивных матчей, творческих фестивалей, благотворительных акций.
В последующие годы ребят интенсивно «погружали» в профессию энергетика. Волонтеры Хабаровской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 наиболее активно включились в проект, придумав для детей День профессии с ключевым событием - экскурсией в один из цехов электростанции, во время которой специалисты рассказывают о профессиях сотрудников и специфике производства энергии. В центре внимания не только основные, но и смежные профессии, востребованные на электростанции – плотники и столяры, токари и водители спецтехники.
- Во время экскурсий ребята больше узнают о производственных процессах, принципах работы энергообъектов, - комментирует директор филиала «Хабаровская генерация» Владимир Лариков. - Профессиональная ориентация во главе угла волонтерской работы, и если кто-то из ребят в итоге выберет судьбу энергетика, мы будем рады помочь с трудоустройством.
Важной частью проекта стала подготовка ребят из детских домов к участию чемпионате JuniorSkills Russia в компетенции «Электромонтажные работы». Регулярные занятия с наставниками Хабаровской генерации привели к победам на муниципальных и региональных этапах чемпионата.
В 2016 году к волонтерскому движению присоединились Амурская ТЭЦ и Комсомольская ТЭЦ-3. Они наладили сотрудничество с детским домом №8 г. Амурска и детским домом №12 Комсомольска-на-Амуре. Так, спустя три года со старта проекта в нем участвуют около 40 волонтеров Хабаровской генерации и воспитанники четырех детских домов Хабаровского края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК».
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