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Заповедники и нацпарки бассейна Амура встретились в Хабаровске на экологическом фестивале
23 заповедника и национальных парка юга Дальнего Востока представили здесь свои ООПТ на экологической выставке и эко-ярмарке. Креативные сессии и мастер-классы, выступления творческих коллективов, демонстрация документального фильма «Тропой амурского тигра», концерт Дальневосточного Академического симфонического оркестра – все это сделало фестиваль настоящим «заповедным миксом», интересным как для природоохранников, так и для широкой публики. Порядка 5 000 гостей побывали на этом празднике заповедной природы Амура.
Примечательным событием фестиваля было участие делегации из заповедника Саньцзян (Трехречье), КНР. Китайские коллеги приехали в Хабаровск впервые, они привезли с собой детскую агитбригаду и познакомились с заповедниками и нацпарками бассейна Амура. Этот визит состоялся в рамках Меморандума Амурской сети приграничных природоохранных резерватов .
«Фестиваль в Хабаровске стал кульминацией марафона «Заповедная волна», который прокатился в Год 100-летия заповедной системы России по всем заповедникам и национальным паркам от истоков до устья Амура, – говорит Анна Барма, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, секретарь Координационного совета директоров заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока. – Очень важно рассказать людям о роли и значении заповедников в деле охраны природы. Фестиваль помог показать привлекательность и полезность наших заповедников и национальных парков для человека, раскрыть их туристический потенциал.
Стартом Марафона можно считать выставку фотографий «Заповедное ожерелье Амура», раскрывающую всю красоту и уникальность природных территорий бассейна Амура. Заповедная волна прокатилась по Амуру от самых истоков великой реки в Забайкальском крае, достигла Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского края. Участники Марафона в течении 3-х месяцев передавали друг другу символ марафона – флаг «Заповедной волны», знакомили общественность со своим заповедниками и нацпарками.
23 федеральные особо охраняемые природные территории бассейна Амура, более 100 различных мероприятий, более 20 000 участников, – эти и многие другие цифры знаменуют силу и единство охраняемых природных территорий Амура для успешного существования в гармонии с природой!
На фото: Директор Амурского филиала WWF Петр Осипов вручает благодарности ООПТ. Фото Анна Барма, WWF России.
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