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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Июля, 12:06 |
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Авиакомпания "Аврора" подтверждает роль стратегического партнера аэропорта Хабаровск (Новый)
Стороны договорились о совместных действиях, направленных на выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отношений для улучшения качества обслуживания пассажиров и перевозки багажа, обеспечения безопасности полетов, развития маршрутной сети и роста объемов внутренних и международных воздушных перевозок, на основе требований международных стандартов ИКАО и ИАТА, собственных руководств в области качества, с учетом принципов и норм, принятых законодательством РФ.
Меморандумом предусмотрена совместная разработка долгосрочного плана развития воздушных перевозок через международный аэропорт Хабаровск (Новый), заключение Соглашения об уровне качества обслуживания и Договора базирования воздушных судов (ВС) авиакомпании «Аврора», предусматривающего проведение техобслуживания и регламентных работ разных типов ВС с использованием ангарной инфраструктуры аэропорта.
Кроме того, стороны договорились о продвижении брендов и услуг аэропорта Хабаровск и авиакомпании «Аврора» на российском и международном рынках.
«Стратегия «Авроры» направлена, в первую очередь, на улучшение качества жизни дальневосточников за счет повышения их мобильности и укрепления связей между различными субъектами ДФО, — прокомментировал генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик. — Благодаря тесному сотрудничеству с ОАО «Хабаровский аэропорт» достигнут значительный рост авиаперевозок из Хабаровска по российским и международным маршрутам. Подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве позволит нашим сторонам более успешно развивать эту программу в будущем».
«Углубление сотрудничества с авиакомпанией «Аврора» - основным региональным перевозчиком, динамично развивающим маршрутную сеть на территории Дальнего Востока и Сибири, полностью отвечает стратегическим интересам аэропорта Хабаровск. Уверен, что вместе мы сможем существенно нарастить объемы перевозок, увеличить географию и частотность полетов через центральную воздушную гавань Дальневосточного региона и обеспечить нашим пассажирам достойный уровень обслуживания», — подчеркнул Председатель Совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк.
ОАО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий около 2 млн. пассажиров и 30 тыс. тонн грузов.
АО «Авиакомпания «Аврора» создана руководством ПАО «Аэрофлот» в 2013 г. по поручению Правительства Российской Федерации. Входит в группу компаний «Аэрофлот». В настоящее время парк воздушных судов «Авроры» насчитывает 24 самолёта: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6. «Аврора» обладает подтверждённым сертификатом аудита IOSA. На регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления Авиакомпании представлены маршрутами в города: Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тында, Комсомольск-на-Амуре. Также самолёты Авиакомпании «Аврора» выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и Приморском крае. Авиакомпания «Аврора» — победитель престижной премии «Крылья России - 2016» в номинации «Авиаперевозки на региональных маршрутах».
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