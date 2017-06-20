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В Хабаровском крае приступает к работе новая золотоизвлекательная фабрика
13 июля в Охотском районе Хабаровского края состоится церемония ввода в эксплуатацию золоторудного месторождения Светлое. В мероприятии, которое пройдет в рамках празднования Дня металлурга, примут участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и генеральный директор компании «Полиметалл» Виталий Несис.
Глава региона осмотрит производственные мощности горно-обогатительного комбината «Светлое», опытно-промышленная эксплуатация которого была начата в 2016 году на год раньше запланированного срока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Запущены рудоподготовительный комплекс, угольная котельная мощностью 6 МВт, автономные генераторы, аналитическая лаборатория, вахтовый поселок, административно-бытовой корпус, вспомогательные помещения.
Губернатор оценит мощности золотоизвлекательной фабрики, которая расположена в 5 км от основных карьеров. Добытая руда здесь перерабатывается методом кучного выщелачивания.
Полученный на месте концентрат отправляется на аффинажный завод.
По итогам работы за 2016 год на месторождении получено 727 кг золота. При выходе на проектный режим работы среднегодовое производство на Светлом составит порядка 2 500 кг золота.
Первоначальный срок эксплуатации месторождения рассчитан до 2025 года. Суммарные капитальные затраты на его освоение составят 5,4 млрд рублей.
Напомним, что месторождение Светлое, открытое в 1973 году, находится в 240 км к юго-западу от Охотска. Компания «Полиметалл» приобрела лицензию на проведение разведки и добычи золота в декабре 2010 года. В 2014 году на основании проведенных геологоразведочных работ было принято решение о начале разработки открытого карьера производительностью 1 млн. тонн руды в год.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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