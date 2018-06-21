|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 29 Июня, 19:45 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Пилотным эмитентом "Восхода" стал "Хабаровский аэропорт"
На Восточном экономическом форуме в рамках презентации российской инвестсистемы "Восход" – совместного проекта Ассоциации «НП РТС» и АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" – деловой общественности представлен первый эмитент инвестиционной площадки. К размещению биржевых облигаций на новом ресурсе 2 сентября приступило ООО "Авиатерминал", дочерняя компания ОАО "Хабаровский аэропорт" – главного оператора по наземной деятельности международного аэропорта Хабаровск (Новый).
Облигационный заем выпускается под обеспечение материнской компании эмитента – ОАО "Хабаровский аэропорт", объемом 100 млн руб., номиналом 100 руб. каждая ценная бумага. Срок обращения – один год (до 1 сентября 2017 года) при ставке доходности 15% годовых. Структурой эмиссии предусмотрены ежеквартальные купонные выплаты.
Эмиссия запланирована с целью привлечь финансирование в проект реконструкции действующего международного пассажирского терминала в аэропорту Хабаровска. Это позволит уже в ближайшее время повысить уровень комфорта и качества обслуживания пассажиров международных рейсов. Проект будет реализовываться в 2016-2018 гг., одновременно со строительством первой очереди нового аэровокзального комплекса – терминала внутренних авиалиний.
Участие в качестве эмитента площадки "Восход" позволяет ОАО "Хабаровский аэропорт" в сжатые сроки получить финансирование и активизировать ход работ по одному из этапов программы комплексного развития международного аэропорта Хабаровск (Новый).
"Нам интересно воспользоваться возможностями этого финансового ресурса, ориентированного именно на привлечение венчурного капитала в Дальний Восток и Байкальский регион. Размещаясь на инвестплощадке "Восход", ОАО "Хабаровский аэропорт" получает опыт привлечения средств за счет эмиссии на "упрощенных" условиях, в краткие сроки – подготовка заняла всего лишь около двух недель. Лучший способ изучить новое предложение на рынке – испытать его на практике, отработав предложенный механизм, что мы и сделали", – рассказал об участии в проекте председатель совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк.
Заместитель председателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил Константину Басюку памятный знак первого эмитента инвестиционной площадки "Восход".
Досье "Дальневосточного капитала": Международный аэропорт Хабаровск (Новый) – крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, соединяющий все удаленные регионы Российского Дальнего Востока между собой, с центральной частью России и странами АТР. Главным оператором по наземной деятельности в нем является ОАО «Хабаровский аэропорт». Акционеры ОАО «Хабаровский аэропорт» – ЗАО «Кварц-Инвест» (79%), Panadero Investments Ltd. (11%) и Корпорация «Международный аэропорт Инчхон» (10%). Комплексная программа развития международного аэропорта Хабаровск (Новый) предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы РФ (2010 – 2020 годы)" за счет средств федерального бюджета, строительство нового аэровокзального комплекса в два этапа, а также реализацию концепции AirCity, включающей строительство современных гостиничного, выставочного и торгово-развлекательного центров.
- Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
- В Хабаровске завершился Национальный Лесной форум
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО
- В Хабаровском крае под "дальневосточные гектары" дополнительно выделят 122 тыс. га
- В Хабаровском крае открыли "Дальневосточную слободу"
- Для резидентов ТОСЭР "Хабаровск" ведется строительство производственных помещений
- Профактив проведет в Хабаровске три согласованных пикета против повышения пенсионного возраста
- СК по Хабаровскому краю начал проверку фактов невыплаты зарплаты в санатории "Уссури"
- Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.