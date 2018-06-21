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05 Сентября 2016, 10:45 | Регион сегодня

Пилотным эмитентом "Восхода" стал "Хабаровский аэропорт"

Дочерняя компания ОАО "Хабаровский аэропорт" – ООО "Авиатерминал" стала первым эмитентом инвестиционной системы "Восход", презентованной на Восточном экономическом форуме. Облигационный заем объемом 100 млн руб. размещен в день старта новой площадки 2 сентября.

На Восточном экономическом форуме в рамках презентации российской инвестсистемы "Восход" – совместного проекта Ассоциации «НП РТС» и АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" – деловой общественности представлен первый эмитент инвестиционной площадки. К размещению биржевых облигаций на новом ресурсе 2 сентября приступило ООО "Авиатерминал", дочерняя компания ОАО "Хабаровский аэропорт" – главного оператора по наземной деятельности международного аэропорта Хабаровск (Новый).

Облигационный заем выпускается под обеспечение материнской компании эмитента – ОАО "Хабаровский аэропорт", объемом 100 млн руб., номиналом 100 руб. каждая ценная бумага. Срок обращения – один год (до 1 сентября 2017 года) при ставке доходности 15% годовых. Структурой эмиссии предусмотрены ежеквартальные купонные выплаты.

Эмиссия запланирована с целью привлечь финансирование в проект реконструкции действующего международного пассажирского терминала в аэропорту Хабаровска. Это позволит уже в ближайшее время повысить уровень комфорта и качества обслуживания пассажиров международных рейсов.  Проект будет реализовываться в 2016-2018 гг., одновременно со строительством первой очереди нового аэровокзального комплекса – терминала внутренних авиалиний.

Участие в качестве эмитента площадки "Восход" позволяет ОАО "Хабаровский аэропорт" в сжатые сроки получить финансирование и активизировать ход работ по одному из этапов программы комплексного развития международного аэропорта Хабаровск (Новый).

"Нам интересно воспользоваться возможностями этого финансового ресурса, ориентированного именно на привлечение венчурного капитала в Дальний Восток и Байкальский регион. Размещаясь на инвестплощадке "Восход", ОАО "Хабаровский аэропорт" получает опыт привлечения средств за счет эмиссии на "упрощенных" условиях, в краткие сроки – подготовка заняла всего лишь около двух недель. Лучший способ изучить новое предложение на рынке – испытать его на практике, отработав предложенный механизм, что мы и сделали", – рассказал об участии в проекте председатель совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк.

Заместитель председателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил Константину Басюку памятный знак первого эмитента инвестиционной площадки "Восход".

Досье "Дальневосточного капитала": Международный аэропорт Хабаровск (Новый) – крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, соединяющий все удаленные регионы Российского Дальнего Востока между собой, с центральной частью России и странами АТР. Главным оператором по наземной деятельности в нем является ОАО «Хабаровский аэропорт». Акционеры ОАО «Хабаровский аэропорт» – ЗАО «Кварц-Инвест» (79%), Panadero Investments Ltd. (11%) и Корпорация «Международный аэропорт Инчхон» (10%). Комплексная программа развития международного аэропорта Хабаровск (Новый) предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы РФ (2010 – 2020 годы)" за счет средств федерального бюджета, строительство нового аэровокзального комплекса в два этапа, а также реализацию концепции AirCity, включающей строительство современных гостиничного, выставочного и торгово-развлекательного центров.

Журнал "Дальневосточный капитал".         

Теги: Хабаровский аэропорт  восход 


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