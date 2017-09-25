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Резидент ТОР "Хабаровск" JGC Evergreen возобновил продажу тепличной продукции
Первыми горожане могут приобрести огурцы двух сортов - среднеплодный «Тристан» и короткоплодный «Кибрия». Посев томатов сдвинут на октябрь в связи с проведением строительных работ.
Сладкий перец ожидается к концу декабря. Посеяны уже испытанные «Бачата» и «Нагано», а также новый сорт «Текило» - фиолетовый, и «Магна» - оранжевый. В октябре планируется посев зеленых культур, в том числе редис и листовой салат.
Напомним, компания JGC Evergreen возводит на площадке индустриального парка «Авангард» вторую очередь теплиц площадью 2,5 гектара для выращивания овощей в закрытом грунте.
Строительство второй очереди теплиц началось в мае этого года, планируемая сдача в эксплуатацию – ноябрь.
Вторая очередь теплиц обойдется инвестору в 480 млн рублей. Всего проект предусматривает три комплекса теплиц общей площадью 10, 3 га, где помимо овощей будут выращивать клубнику.
Технология, применяемая в теплицах JGC Evergreen, позволяет снимать до 100 кг урожая с одного квадратного метра. Продукция JGC Evergreen пока доступна лишь жителям Хабаровска, однако, с вводом в эксплуатацию всего комплекса инвестор планирует расширить географию поставок своей продукции.
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