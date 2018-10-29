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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 05 Ноября, 14:57 |
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У продвинутого китайца на таможне в Хабаровске нашли золото в смартфоне
Золото в смартфоне засветила рентгенустановка.
«Во время проведения таможенного контроля в международном аэропорту Хабаровска у одного из пассажиров, вылетающих в город Харбин, инспектор таможни обнаружил сотовый телефон с необычным для его конструкции вложением. Посторонние предметы внутри телефона инспектор разглядел при помощи рентгенустановки», - рассказала журналу «Дальневосточный капитал» руководитель пресс-службы ведомства Викторая Алешина.
По ее словам, турист пояснил, что телефон сломан, и он везет его в Китай, так как в Хабаровске починить его не смог.
Таможенники отправили смартфон на экспертизу, результаты которой показали, что внутри него действительно находится драгоценный металл – шлиховое золото весом 192,13 грамма и стоимостью более 432 тысяч рублей.
Гражданину Китая грозит наказание в виде штрафа от половины до трехкратной стоимости товаров с их конфискацией.
Олег КУЛЬГИН.
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