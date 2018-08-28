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Вторник| 18 Сентября, 20:27 |
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В Хабаровском крае создадут сеть первичных и региональных сосудистых центров
«Хабаровский край вошел в число 10 субъектов страны, где реализуется данная программа. Выделенные из федерального бюджета средства должны быть освоены до конца года. Сегодня мы должны развернуть региональный и первичные центры. Региональный будет создан на базе Краевой клинической больницы №2, а два первичных сосудистых отделения на базе Краевой клинической больницы №1 им. Профессора С.И.Сергеева и Городской больницы №7 г. Комсомольска-на-Амуре. Реализация программы должна позволить снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 10%», - отметил Александр Витько.
Создание сосудистых центров было одобрено главным кардиологом страны академиком Е.И.Чазовым.
Уже закуплено самое современное оборудование, проходят обучение медицинские работники различных специальностей, проведению тромболитической терапии на догоспитальном этапе обучен персонал скорой медицинской помощи г.Хабаровска. В 2012-2013 годах повысят свою квалификацию специалисты районов Хабаровского края.
«Это только первый этап. В конечном итоге данная программа должна распространиться на все муниципальные районы. Это перспектива нескольких лет. Пока центр на базе Краевой клинической больницы №2 будет принимать около 2 тыс. пациентов в год», - рассказал министр.
Кроме того, в Хабаровске с 2010 года функционирует федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. В год здесь проводят до 5 тыс. операций.
За 10 месяцев 2012 года смертность от болезней системы кровообращения уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.
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