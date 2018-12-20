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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 06 Февраля, 20:49 |
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Крупный приморский холдинг обещает Хабаровскому краю молочные реки
Губернатор Сергей Фургал провел встречу с руководством ООО «Грин Агро-Хабаровск», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Этот вид бизнеса холдинг «Грин Агро» успешно развивает в Приморском крае и Сахалинской области. Аналогичный проект в перспективе планируется реализовать в Вяземском районе на землях предприятия-банкрота АО «Котиково». Здесь планируется построить животноводческий комплекс. Мощности по переработке инвестор намерен разместить на площадке ТОСЭР «Хабаровск».
- Сегодня мы оформляем земли под строительство ферм и в ближайшее время планируем начать подготовку документов под кредит на льготных условиях. Предварительная договоренность с одним из крупных банков уже есть. Чтобы решить этот вопрос положительно, нужно одобрение федерального минсельхоза и поддержка краевых властей. В этом случае мы сможем реализовать проект, - отмечает генеральный директор компании Александр Беккер.
По словам Сергея Фургала, такие проекты очень нужны региону, так как позволяют наращивать самообеспеченность молоком.
- К сожалению, поголовье дойного стада в регионе снижается. Ситуацию необходимо менять. Успешный опыт в этом направлении нам очень пригодится. Регион заинтересован в развитии молочного животноводства. Это новые рабочие места и качественная молочная продукция на прилавках наших магазинов. Что касается правительства края, то мы полностью поддерживаем этот проект и готовы помочь с его реализацией на федеральном уровне, - отметил Сергей Фургал.
Напомним, что сегодня в регионе производится около 25 тыс. тонн молока, в то время как в 1990 году было 147,7 тыс. тонн. Это обеспечивает только 10% от потребности края в молоке и молочных продуктах. Проблему краевые власти планируют решать за счет новых видов поддержки, адресной работы с инвесторами. Отдельное внимание будет уделено решению кадровых вопросов.
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