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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Первые итоги работы по исполнению "дорожных карт" в Хабаровском крае подведут 1 июня
«В Хабаровском крае, как и по всей стране, разворачивается масштабная реформа управления деловым климатом. Все органы власти внедряют программный подход, а показатели эффективности работы становятся конкретными и измеримыми», - подчеркнул губернатор края Хабаровского Вячеслав Шпорт, открывая заседание совета по предпринимательству, которое состоялось в Хабаровске 6 марта. В его работе приняли участие свыше 250 бизнесменов края.
Цель, которую преследовали организаторы мероприятия, — познакомить региональное бизнес-сообщество с новым инструментом улучшения инвестиционного климата. Таковым являются целевые модели, которые разработало краевое Агентстве стратегических инициатив.
«Целевые модели – это документы, где четко прописан план действий и результаты, которые необходимо достигнуть по каждому направлению. При этом оценивать результаты этой деятельности будут предприниматели», - отметил глава региона.
В конце февраля региональные власти утвердили «дорожные карты» по 12 целевым моделям. В их числе – получение разрешения на строительство, регистрация права собственности, подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и другие. На заседании обсудили реализацию целевых моделей «Поддержка малого и среднего предпринимательства» и «Получение разрешения на строительство». Речь, в частности, шла о новых механизмах поддержки МСП. Бизнесмены также поделились опытом получения разрешений на строительство в дальневосточной столице.
Первые итоги работы по исполнению «дорожных карт» подведут 1 июня.
Вера КАЛИНИНА.
- Первые итоги работы по исполнению "дорожных карт" в Хабаровском крае подведут 1 июня
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