|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 06 Марта, 20:23 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В "Хабаровской генерации" началась ремонтная кампания
В филиале «Хабаровская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу «РусГидро») стартовала ремонтная кампания. Энергетикам предстоят работы на турбоагрегате ПТ-12-35/10 ст.№1 и турбогенераторе Т-2-12-2 ст.№1. На обновление оборудования планируется направить более 12,5 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация».
- На турбоагрегате будет выполнен контроль металла проточной части для продления срока безопасной эксплуатации, - комментирует главный инженер филиала Павел Дуженкин. - На турбогенераторе предстоит провести контроль металла бандажных колец со снятием.
Завершить ремонт планируется к 15 апреля 2018 года.
В апреле энергетики филиала также приступят к среднему ремонту котлоагрегата ст.№10 Хабаровской ТЭЦ-1, среднего ремонта котлоагрегата энергоблока ст.№2 и капитального ремонта генератора энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3, среднего ремонта турбоагрегата ст.№7 Комсомольской ТЭЦ-2. Всего в 2018 году Хабаровская генерация направит 1,7 млрд на капитальный и средний ремонты 14 единиц оборудования.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12813,42 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2017 году АО «ДГК» было выработано 24,78 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 21,02 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».
Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В "Хабаровской генерации" началась ремонтная кампания
- Билялетдинов не сумел переломить негативные тенденции в "СКА-Хабаровск"
- Объем импорта цветочной продукции в Хабаровск вырос в 96 раз
- Резидент ТОР "Хабаровск" построит завод по производству полимеров
- В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" переработал 250 тонн старых покрышек
- Военные потеряли гаубицу в пригороде Хабаровска
- В труднодоступные селениях Хабаровского края вылетел "избирательный" вертолет
- В Хабаровском аэропорту задержали львицу Киру без "паспорта"
- В Хабаровске открылся Дальневосточный медиафорум
- Экс-глава "Дальспецстроя" получил 12 лет колонии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.