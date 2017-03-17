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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Апреля, 19:51 |
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В Хабаровске утверждена концепция выставки-ярмарки "Наш выбор 27"
Организаторы – комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, рассказали об основных особенностях мероприятия, которое пройдет в Хабаровске 24-25 июня и объединит краевых производителей, представителей ресторанного бизнеса и предприятия бытового обслуживания, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе губернатора и Правительства Хабаровского края.
По словам председателя комитета Николая Крецу, для всех участников построят «торговый городок» на 200 экспомест. Большая часть выставочной площадки будет отведена для местных производителей продуктов питания, которые представят свои товары по сниженным ценам. Для посетителей выделят тематические зоны. Их будет 11. В одной из них предприятия бытового обслуживания организуют мастер-классы. Отдельная зона появится для рестораторов и творческих предпринимателей, а также любителей здорового образа жизни. Будут работать контактный зоопарк и детская сцена.
Главной особенностью выставки-ярмарки станет приготовление Амурской ухи. Планируется, что блюдо из семи видов рыб смогут попробовать больше 10 тысяч человек. Это событие может попасть в Книгу рекордов России.
«Конечно, накормить такое количество людей – задача непростая. Поэтому процесс будет тщательно отработан с точки зрения организации и безопасности. Чтобы избежать очередей, мы решили сделать как можно больше проходов. Их будет пять, а для того, чтобы можно было в комфортных условиях покушать – смонтируем большой стол длинной почти в 30 метров. Как видите, мероприятие всех нас ждет масштабное и мы рассчитываем, что выставка-ярмарка станет новой визитной карточной региона. С большим удовольствием приглашаем наших производителей пройти регистрацию и принять участие», - рассказал Николай Крецу.
Помимо основных мероприятий выставки-ярмарки, жителей края приглашают принять участие во флешмобе #Встречаемсянаухе, старт которому дан сегодня на набережной. Организаторы изготовили рыбу, которую смогут «раскрасить» жители края специальными стикерами в виде чешуи. Первые наклейки сегодня прикрепили Николай Крецу и первый заместитель Председателя Правительства края – руководитель аппарата Губернатора и Правительства края Аркадий Мкртычев. В ближайшее время это смогут сделать и жители региона. Главный символ выставки-ярмарки появится на краевой набережной и в одном из торговых центров города.
«Аналогичные ярмарки сегодня являются символами во многих субъектах страны. Наш регион уже имеет опыт проведения таких мероприятий. В начале XX века в Хабаровске прошла Приамурская выставка, которая стала одной из самых масштабных для своего времени. Мы приняли решение – возродить традиции. И в этом смысле «Наш выбор 27» станет полноправной преемницей», - сказал Аркадий Мкртычев.
Напомним, что для проведения Приамурской выставки в 1913 году на 26 гектарах современного парка Динамо организовали масштабную стройку экспозиционных павильонов в разных архитектурных стилях. Их появилось около 40, а для удобства организаторы проложили узкоколейную железную дорогу, чтобы купцы, промышленники и земледельцы могли беспрепятственно завозить свою продукцию. На выставке, которая продемонстрировала передовые достижения Приамурского края того времени, можно было приобрести не только местные, но и зарубежные товары из Китая, Японии, США.
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