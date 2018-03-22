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Пятница| 06 Апреля, 15:08 |
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Власти Хабаровского края обновят дорожную карту по развитию конкуренции
«В 2016 году мы заняли 6 место по стране по этому показателю, первое в ДФО. Мы провели очень кропотливую работу, результаты неплохие. Здесь есть работа различных министерств и ведомств, общественных организаций. С одной стороны мы много достигли, с другой – мы видим, над чем нам ещё работать предстоит. У нас сегодня в Хабаровском крае доля закупок в государственном секторе от малого и среднего бизнеса составляет 42 %. Это – хороший результат. Но, по результатам этого Госсовета, мы обновим дорожную карту развития конкуренции. Дополним её теми посылами, которые внёс Президент. Нам есть ещё, над чем работать», - подчеркнул губернатор Хабаровского края.
Хабаровский край одним из первых в стране приступил к внедрению Стандарта развития конкуренции в составе 6 пилотных регионов. Опеределено 12 приоритетных рынков для развития конкуренции. Это – дошкольное образование, торговля лекарствами, сфера ЖКХ, социальное обслуживание населения, транспортные перевозки и др. Успешно реализуются проекты малого бизнеса в медицине - в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре строятся частные диагностические центры, создан центр амбулаторного диализа в рамках механизма ГЧП. Растет число предпринимателей в сфере дошкольного образования, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
5 апреля в Кремле Президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета. Оно было посвящено приоритетным направлениям деятельности российских регионов по содействию развитию конкуренции. В частности, речь шла об исполнении президентского Указа «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». С основными докладами выступили несколько глав субъектов РФ, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев и Министр экономического развития Максим Орешкин.
Владимир Путин подчеркнул, что справедливая и честная конкуренция – это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны. Он отдельно отметил, что региональным и муниципальным властям нужно больше уделять внимание развитию конкуренции.
«Государственные структуры, компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки. Как следствие, идёт процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрываются предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела. Люди считают, что у них мало шансов пробиться на рынки, плотно занятые госпредприятиями и компаниями с госучастием, что трудно получить государственный или муниципальный заказ в честной, конкурентной борьбе. Ведь у государственных структур, компаний с госучастием совершенно другие лоббистские и финансовые возможности. И доступ к кредитам у них тоже намного проще. Да и технологии разыграть торги в свою пользу есть, их достаточно, и мы знаем, как они работают», - отметил глава государства.
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