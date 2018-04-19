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В Хабаровском крае планируют добыть более 83 тысяч тонн красной рыбы

Cогласно стратегии, предлагается установить проходные дни 2-3 раза в неделю, когда рыбалка будет запрещена

В Правительстве Хабаровского края совместно с ТИНРО-Центром разработали и утвердили стратегию промысла тихоокеанских лососей на 2018 год. Документ предусматривает возможные принципы организации промысла. Окончательные решения будет принимать региональная комиссия по анадромным видам рыб, сообщил глава комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов края Кирилл Фирсов.

В этом году в Хабаровском крае промысловикам рекомендовано к освоению более 83 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Так, в Северо-Охотоморской подзоне предполагается добыть порядка 4000 тонн горбуши, 13 563 тонн кеты, 244 тонн нерки, 1 075 тонн кижуча. При этом «олимпийскую систему», или соревновательный принцип промысла, предполагается использовать в Охотском районе и Сахалинском заливе. В районах с невысокими запасами лососевых – Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском – возможно жесткое закрепление объемов за предприятиями по процентам, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

В подзоне Приморья, к северу от мыса Золотой, к вылову рекомендовано более 8,5 тысяч тонн горбуши и 150 тонн кеты. На промысле горбуши планируется использовать «олимпийскую систему». Кроме того, предполагается вводить пропускные дни от мыса Датта до мыса Красный Партизан – два дня в неделю.

«По реке Амур и Амурскому лиману – где в крае добываются основные объемы лососей, – прогноз составляет 55,6 тысяч. Здесь планируется использовать жесткое распределение объемов рекомендованного вылова по подрайонам. В северной части лимана и в  Николаевском районе  планируется выловить 80 процентов горбуши, 85 процентов летней кеты, и 55 процентов осенней кеты. В бассейне Амура в Ульчском районе промысловики смогут добыть 20 процентов горбуши от общего объема, 15 процентов летней кеты и 35 процентов – осенней кеты. Оставшиеся 10 процентов осенней кеты распределят предприятия, рыбачащие в пределах Комсомольского, Амурского, Нанайского и Хабаровского районов», - сообщил глава комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов края Кирилл Фирсов.

Он также отметил, что согласно стратегии, предлагается установить проходные дни 2-3 раза в неделю, когда рыбалка запрещена. Причем такие пропускные периоды могут быть установлены одномоментно по всем районам либо со смещением на одни сутки при продвижении от устья вверх по течению. Резерв по району – не менее 30 процентов.

В этом году летнюю лососевую путину планируют начать с 10 июня по 20 августа. Промысел по осенней кете  пройдет с 27 августа по 15 октября.

Фото Валерия Спидлена.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: лосось  ТИНРО  путина 


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