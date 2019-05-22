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Современный тепличный комплекс появится в ТОСЭР "Хабаровск"
Cоответствующее соглашение АО "Корпорация развития Дальнего Востока" подписало с ООО "Тепличный комплекс "Приамурье". Общая стоимость проекта оценивается в 900 млн рублей. Инвестор создаст на предприятии 38 рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Площадь нового тепличного комплекса составит четыре гектара. В первоочередных планах – наладить выращивание огурцов на протяжении всего года. При этом будут применены современные высокопродуктивные и экологически безопасные технологии, позволяющие достигать высокой урожайности - 4,5 тысячи тонн продукции в год. Резидент намерен использовать лучшие сорта и гибриды, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ. Первый урожай планируется получить в первом квартале 2021 года.
- При реализации инвестиционного проекта в Хабаровском крае мы используем опыт наших специалистов, осуществивших подобные планы на Сахалине. Там это позволило достигнуть 100% уровня обеспеченности населения области овощной продукцией, - отметил генеральный директор ООО "Тепличный комплекс "Приамурье" Павел Бутков.
Вместе с тем, жители Хабаровского края уже хорошо знакомы с продукцией фермера. Крестьянско-фермерское хозяйство, которое ведет его сын, производит зеленые культуры под торговой маркой "Много лета". Предприятие развивается с 2013 года. За это время введены в эксплуатацию пять очередей теплиц в пригороде Хабаровска.
Сейчас там выращивается до 15 видов зелени: рукола, петрушка, мята, базилик, кориандр (кинза), укроп, сельдерей, салаты Фрилис, Виктория, Саланова, Монгольт, японские травы. Свою продукцию предприятие реализует в краевой столице через крупные торговые сети, а также доставляет по договорам в торговые организации других городов: Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Находка, Фокино, Николаевск-на-Амуре, Чегдомын.
Напомним, в настоящее время на площадке "Ракитное" в ТОСЭР "Хабаровск" реализуются проекты с общим объемом инвестиций около 12,5 млрд рублей Основная специализация – пищевое, промышленное производство, логистика, производство строительных материалов, сельское хозяйство, машиностроение.
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