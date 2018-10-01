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Авторитетную отраслевую премию получил индустриальный парк "Авангард", входящий в ТОР "Хабаровск"
Премия учреждена Сбербанком России и Ассоциацией индустриальных парков, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития России.
Награду получил исполнительный директор парка «Авангард» Денис Грось в рамках шестого международного инвестиционного форума «Индустриальные проекты в России-2015», который проходит 2-3 июля в Москве.
«Эта премия - большой аванс для нас, который еще необходимо отрабатывать», подчеркнул Денис Грось.
По мнению экспертов Сбербанка и Ассоциации, площадка «Авангард» полностью соответствует всем требованиям Национального стандарта индустриальных парков. Этим требованиям соответствуют только 120 из 680 индустриальных парков страны, две такие находятся в Хабаровском крае – «Авангард» и «Дальэнергомаш».
Напомним, индустриальный парк «Авангард» вошел в проект ТОР «Хабаровск», который был утвержден в числе первых трех территорий опережающего развития. На сегодняшний день в парке работает несколько производственных площадок, в стадии строительства находится тепличный комплекс японской компании JGC Evergreen.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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