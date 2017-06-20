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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 10 Июля, 06:46 |
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Общероссийский конгресс инженеров пройдет в Хабаровском крае
Национальный статус форуму присвоен Распоряжением Правительства России о Долгосрочном плане комплексного социально-экономического развития города Юности. В настоящее время уже определена программа мероприятия и создан организационный комитет, который возглавил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Планируется, что гостями станут руководители и представители федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций и институтов развития, промышленных предприятий и инжиниринговых компаний, научных организаций и образовательных учреждений, сообщили журналу "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Хабаровского края.
Участников ждет насыщенная деловая программа. В центре внимания будут вопросы формирования инженерных компетенций, инновационной экономики и современных технологий, комплексного развития города Юности и Дальнего Востока в целом. Подготовлены различные выставки, презентации, тематические площадки по направлениям: «ТОСЭР», «Индустриальные парки», «Новая промышленность города» и другие. В рамках конгресса будут представлены инновационные проекты и разработки Хабаровского края, а также лучшие практики развития движения «Молодые профессионалы».
Подробнее с программой первого Общероссийского конгресса инженеров можно ознакомиться здесь (https://forum.khabkrai.ru/Programma/Programma-kongressa).
Напомним, мероприятие является продолжением и развитием Дальневосточного конгресса инженеров, организатором которого выступило Правительство Хабаровского края в 2013, 2015 и 2016 годах. Форум должен стать национальной дискуссионной площадкой, направленной на решение вопросов внедрения передовых технологий, развития производственных отраслей и подготовки высококвалифицированных кадров.
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