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В Хабаровском крае начались работы по строительству ЛЭП для ТОР "Николаевск"
В районный центр уже прибыла группа изыскателей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Им предстоит определить наиболее короткий и безопасный путь для будущей ЛЭП. Условий несколько, но главные из них – близость к автодорогам и недоступность зон будущей трассы для воды, как это случилось в регионе в 2013 году во время масштабного наводнения на Амуре.
Общая протяженность новой ЛЭП – 35,5 километров. Мощность новых сетей будет выше, чем прежде и составит 110 кВ. Трансформаторная мощность подстанции в Чныррахе составит 32 МВА, в Оремифе 12,6. Предварительно согласованы места для установки подстанций и вахтовых поселков строителей – их будет три.
Работы по разработке проектно-сметной документации и строительству ЛЭП ведутся в рамках государственной поддержки создания энергетической инфраструктуры ТОР. По мнению главы Николаевского района, самостоятельно решить эту проблему муниципалитет не в силах.
"У нас есть ТЭЦ в Николаевске-на-Амуре, но линии по району локальные и многие поселения работают от дизельных электростанций. Мы 15 лет пытались решить эту проблему, но суммы колоссальные – миллиарды рублей. А тут всё пошло быстро: уже в этом году проектные работы, закупается оборудование, на следующий год запланирована сдача линий", - отметил Анатолий ЛЕОНОВ, глава Николаевского района.
Защита проекта состоится в декабре. Завершить строительство ЛЭП Николаевск-на-Амуре – Чныррах – Оремиф планируется в 2019 году. Новые ЛЭП позволят обеспечить резидентов ТОР «Николаевск» бесперебойной электроэнергией. Напомним, ТОР «Николаевск» была создана 19 апреля 2017 года. Специализация – рыбодобыча, рыбопереработка и добыча полезных ископаемых.
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