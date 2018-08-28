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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 07 Сентября, 00:13 |
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Бизнесмены из Комсомольска-на-Амуре вложат в новый завод более 350 млн рублей
В ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре Губернатор Вячеслав Шпорт дал старт строительству нового предприятия. На площадке «Парус» в ТОСЭР «Комсомольск» состоялась церемония закладки капсулы в основание будущего завода по производству металлоконструкций с линией горячего оцинкования, сообщили журналу " Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Инвестором выступило ООО «Дальстальиндустрия». Бизнесмены из Комсомольска-на-Амуре вложат в проект более 350 млн рублей. На заводе будет установлена современная производственная линия из Австрии. Мощность предприятия составит до 20 тыс. тонн продукции в год, будет создано около 100 новых рабочих мест.
«Особо значимо, что в дни проведения Конгресса инженеров мы даем старт еще одному инвестиционному проекту. Ничего подобного пока нет ни в крае, ни в соседних регионах. Металлоконструкции с антикоррозийным покрытием приходится доставлять со средней полосы России, что значительно увеличивает сроки поставки и стоимость продукции. Поэтому и было принято решение построить здесь завод
именно такого профиля. Уверен, продукция предприятия будет востребована на стройках по всему Дальнему Востоку», - подчеркнул Вячеслав Шпорт.
Было отмечено, что одним из крупных потребителей может стать железная дорога. Продукция предприятия будет востребована в ходе масштабной модернизации БАМа и Транссиба. Также металлоконструкции необходимы при строительстве портовой инфраструктуры в Ванинском и Советско-Гаванском районах.
Отметим, что резидентами ТОСЭР "Комсомольск" стали 23 компании. Общий объем заявленных инвестиций составляет 86 млрд рублей. Уже реализуется ряд проектов по производству комплектующих для железнодорожного транспорта и машиностроения.
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