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06 Октября 2016, 13:57 | Регион сегодня

"Амурскому чуду" исполняется 100 лет

5 октября 1916 года в Хабаровске был открыт для постоянного движения последний участок Транссибирской магистрали – мост через реку Амур

Сооружение длиной 2568 м на тот момент стало крупнейшим мостом в Евразии, благодаря чему было названо "Амурским чудом", пишет журнал "Дальневосточный капитал".

Транссибирская железнодорожная магистраль является самой длинной на планете. Ее протяженность – 9288,2 км. Начальный пункт Транссиба – Ярославский вокзал Москвы, конечный – вокзал Владивостока.

Начало строительству Великого Сибирского Пути (историческое название) было положено в мае 1891 года близ Владивостока, в местечке Куперовская падь. Тогда еще 23-летний цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II, нагрузил полную тачку земли, отвез ее к насыпи и под звуки оркестра заложил первый камень в фундамент вокзала, рассказали "Дальневосточному капиталу" в отделе по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".

Транссиб соединил Европейскую Россию с Сибирью и Дальним Востоком. Дорога проходит через 8 часовых поясов и по территории двух частей света: Европе (19,1% длины) и Азии (80,9%). На пути магистрали находится 11 областей, 5 краев, 2 республики, 1 автономная область Российской Федерации, 88 городов, 16 крупных рек.

Сегодня Транссибирская магистраль – мощная двухпутная электрифицированная железнодорожная линия, оборудованная современными средствами управления, информатизации и связи. Транссибирская магистраль включена в качестве приоритетного маршрута в сообщении между Европой и Азией в проекты международных организаций ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, ОСЖД.

По магистрали проходит самый длинный маршрут пассажирского поезда в мире, который пользуется популярностью не только у жителей России, но и у многочисленных иностранных туристов. Расстояние из Москвы во Владивосток поезд № 1/2 "Россия" преодолевает за 6 суток и 10 минут.

Транссиб играет огромную роль в социально-экономическом развитии страны. В регионах, по которым проходит магистраль, добывается 65% российского угля, осуществляется 20% нефтепереработки и 25% выпуска древесины.

Магистраль обеспечивает выход на востоке на сеть железных дорог Северной Кореи, Китая, Монголии и Казахстана, а на западе, через российские порты и пограничные переходы — в европейские страны.

По Транссибу осуществляется колоссальный объем внешнеторговых перевозок. В 2015 году по магистрали в экспортно-импортном и транзитном сообщении перевезено 113,1 млн тонн грузов.

ОАО "РЖД" реализует проект "Транссиб за 7 суток", в рамках которого стало возможно осуществлять доставку грузов за указанное время от дальневосточных морских портов до западных границ России.

С 2013 года по поручению Президента и Правительства РФ ОАО "РЖД" реализует проект развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона (Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей). Его завершение к 2020 году позволит российским предприятиям ежегодно вывозить дополнительно до 66 млн тонн грузов, что будет способствовать росту промышленного производства, созданию рабочих мест, формированию условий для устойчивого развития Сибири и Дальнего Востока. Общий объем инвестиций в осуществление проекта составит 562 млрд рублей.

За 2013-2015 годы на модернизацию БАМа и Транссиба направлено 148,1 млрд рублей. Выполнены работы по развитию и удлинению станционных путей (97 км), построено 154 км вторых путей, модернизировано и реконструировано около 3 тыс. км пути, уложено 1,5 тыс. стрелочных переводов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ДВЖД  юбилей 


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