|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 06 Октября, 12:52 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Новый контейнерный комплекс появится на Дальнем Востоке
В ближайший месяц будет введен в эксплуатацию контейнерный терминал и железнодорожная ветка протяженностью 2 км от станции Хабаровск-2. Запланированные инвестиции на реализацию проекта превышают 500 млн рублей.
Терминал, способный ежемесячно принимать 2500 крупнотоннажных 20-футовых контейнеров, и новые железнодорожные пути, фактически, построены. Приобретена основная техника, в том числе контейнерные перегрузчики и два тепловоза. Площадка площадью 8000 кв. метров забетонирована и готова к приему контейнеров.
Параллельно ведутся работы по II этапу проекта - строятся склады промышленного холодильника, локомотивное депо и гаражные помещения. Планируется приобретение вспомогательной погрузо-разгрузочной техники. Окончание всех работ намечено на 2018 год.
Однако резидент ТОР «Хабаровск» уже практически готов приступить к оказанию услуг по транспортировке контейнерных грузов, что называется, от двери до двери.
«С 2015 года рынок контейнерных перевозок увеличился и наметился дефицит подвижного состава, - поясняет директор ООО «Комплексные Логистические Системы» Леонид Павленко. - За счет собственного железнодорожного пути и тепловозов терминал сможет ежесуточно принимать и отправлять более 70 условных вагонов».
В настоящее время в Хабаровске уже функционируют два крупных контейнерных комплекса. Однако резидент территории опережающего развития планирует превзойти конкурентов по скоростным показателям. Компания будет тратить гораздо меньше времени на доставку и обработку грузов за счет расположения объекта в черте города, близости к железнодорожной станции и наличия собственного подвижного состава. Таким образом, к примеру, если на путь от Москвы до Хабаровска товарняку требуется 11 суток, еще пять может быть потрачено на ожидание выгрузки. Компания «Комплексные Логистические Системы» рассчитывает обрабатывать товарные составы в течение одних суток.
Помимо этого, резидент готов предлагать клиентам, не имеющим объемных складских помещений и холодильников, как услуги по перевозке и хранению, так и более гибкие условия сотрудничества.
Отметим, ТОР «Хабаровск» создана Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 630 в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Специализация территории опережающего развития, занимающей более 13580 тысяч гектаров от общей площади Хабаровского края, определена промышленным производством, металлургией и логистикой.
По состоянию на 5 октября 2017 года АО «Корпорация развития Дальнего Востока» с резидентами ТОР «Хабаровск» подписано 21 соглашение об инвестиционной деятельности на общую сумму 32,9 млрд. рублей. На сегодняшний день три проекта уже введены в эксплуатацию и до конца 2017 года будут сданы еще три объекта.
Инвестиционные площадки территории опережающего развития – «Ракитное», «Авангард» и «Аэропорт» - обеспечиваются инфраструктурой. Финансирование ведется из федерального и регионального бюджетов, инвестиции превысят 2,3 млрд рублей. По заявкам резидентов строятся инженерные сети: водоснабжение общим объемом 6,2 тыс. м куб/сутки и водоотведение 3,26 тыс. м куб/сутки, а также электросети мощностью 63,73 МВт и газоснабжение в объемах 19, 462 тыс. м куб/час.
Планируется, что в ближайшие десять лет на ТОР «Хабаровск» предпринимательскую деятельность будут осуществлять около 60 резидентов, в результате новыми рабочими местами будут обеспечены до 9000 человек.
- Новый контейнерный комплекс появится на Дальнем Востоке
- Резидент ТОР "Хабаровск" JGC Evergreen возобновил продажу тепличной продукции
- Свыше 3 млрд рублей население Хабаровского края задолжало тепло и горячую воду
- Подведены итоги первой конференции "Код ИБ" в Хабаровске
- В Хабаровске приступили к демонтажу старого здания аэровокзала
- Инвестор ТОР "Хабаровск" вложит более 1,7 млрд рублей в импортозамещающее мясное производство
- "Круглый стол" в Хабаровске обострил газовый вопрос
- "Доступная рыба" зашла в Хабаровск с "черного рынка"
- В Хабаровском крае в ООО "Хаканджинское" планируется вложить 500 млн рублей
- Все нюансы кадастровой стоимости недвижимости откроют жителям Хабаровского края
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.