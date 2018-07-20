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Хозяйства Хабаровского края приобрели 1710 голов племенного молодняка голштинской и герефордской породы
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт посетил сельхозпредприятия края, получившие по контракту с «Росагролизингом» племенных австралийских коров. Губернатор посетил два животноводческих комплекса в Хабаровском муниципальном районе. Из опыта прошлых лет животноводы ООО «Сергеевское» закупили 148 особей голштинской породы. В ООО «Колос» приобрели 147 быков–герефордов. На сегодняшний день вся партия коров находится на плановом карантине.
По словам губернатора, опыт Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока показывает высокую продуктивность австралийских коров. «В этом направлении мы опираемся на государственную программу по приобретению скота. Сегодня руководители хозяйств сами решают, каких коров им закупать, участвуют в селекции с поставщиками. Мы закупали коров из Иркутской области, которые показывают не такие высокие результаты. Исходя из опыта, животноводы делают ставку на австралийских коров», - подчеркнул глава Хабаровского края.
Как отметил Вячеслав Шпорт, Правительство региона поддерживает животноводов, частично возмещая затраты на покупку скота, техники. Развитие этой отрасли сельского хозяйства во многом зависит от грамотной работы самих предприятий, решения кадровых вопросов.
По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края, за счет увеличения поголовья производство молока в целом по краю в 2013 году должно увеличиться на 900 тонн, в 2014 году – на 2,5 тонн. За счет обновления стада высокопродуктивным племенным скотом и при выполнении планируемых показателей производства молока и мяса, финансовый результат в хозяйствах увеличится в среднем на 10 – 30%.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия края Сергея Гоманюка, следить за условиями содержания племенных коров будет приглашенный австралийский специалист, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.
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