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06 Ноября 2018, 16:39 | Регион сегодня |

Хабаровский край отказывается от государственных 500 млн рублей

На весь Дальний Восток не нашлось ни одного проекта промышленного технопарка

Министерство экономического развития РФ провело совещание по организации процесса национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в субъектах РФ, а также заседание конкурсной комиссии по проведению экспертизы региональных заявок в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Промышленным технопаркам из 6 регионов России была одобрена государственная субсидия общей суммой в 2623,6 млн рублей. Ни одной заявки на создание промышленных технопарков, которые соответствовали бы установленным Минэкономразвития России требованиям, из регионов Дальневосточного Федерального округа подано не было.

Мера государственной поддержки, реализуемая в рамках Нацпроекта, распространяется на предприятия, имеющие свободные площади, и готовые за счет оптимизации использовать их под промышленные технопарки. Создание самого промышленного технопарка подразумевает передачу этих площадей в аренду МСП.

«Государство реализует меру поддержки для развития бизнеса в области высокотехнологичной промышленности, который позволил бы сработать на импортозамещение в регионе. Но ни один из субъектов ДФО не отреагировал на такую возможность. При этом у Дальнего Востока есть все предпосылки для промышленного рывка. Стоит отметить, что последние тенденции нацпроектов акцентированы именно на направлении экспорта. А кому, как ни Дальнему Востоку, развивать экспортные отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона?», - заявил первый заместитель директора Ассоциации кластеров и технопарков России Михаил Лабудин.

По информации, включенной в Государственную геоинформационную систему индустриальных парков и технопарков, на территории ДФО функционирует всего один технопарк – технопарк «Якутия», созданный по программе Минэкономразвития. Промышленных технопарков в макрорегионе пока нет.

«Приоритетное развитие Дальнего Востока отражено и в национальном проекте по поддержке МСП. Однако, отклика из макрорегиона пока не наблюдается. Я уверен, что на территории, например, Хабаровского края существует не одно предприятие со свободными площадями, которому требуются денежные средства на реконструкцию, модернизацию. И эти площади можно будет использовать для создания промышленного технопарка», - считает Михаил Лабудин. 

Создание промышленных технопарков на территории субъектов РФ способствует развитию акселерации малого и среднего предпринимательства в области производства в высокотехнологичной сфере, экспортного направления, импортозамещению и созданию новых рабочих мест.

Напомним, что в состав двух экспертных групп комиссии Минэкономразвития, работающих с заявками на получение субсидии для реализации мероприятий по созданию и развитию ЦКР (центров кластерного развития), а также на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры промышленных технопарков, входят эксперты Ассоциации кластеров и технопарков России.

Получателями государственной субсидии станут 6 субъектов РФ, на территории которых находятся технопарки-члены Ассоциации: Технопарк «Технокампус 2.0» из Ульяновской области (размер субсидии: 500 млн. рублей), Промышленный авиастроительный технопарк из Республики Бурятия (размер субсидии: 490 млн. рублей), Промышленный технопарк АУ «Технопарк-Мордовия» (размер субсидии: 500 миллионов рублей, Промышленный технопарк «Электрополис» из Псковской области (размер субсидии: 500 миллионов рублей), Промышленный технопарк «Монокристалл» из Ставропольского края (размер субсидии: 396 миллионов рублей) и Промышленный технопарк «Южная промзона» из Республики Карелия (размер субсидии: 237,6 миллионов рублей).

Проекты-победители смогут рассчитывать на субсидии в течение 2019-2020 гг. В предыдущие годы технопарки-члены Ассоциации уже получили поддержку за счет средств федерального бюджета в объеме более 12,5 млрд руб.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Хабаровский край  Технопарк 


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