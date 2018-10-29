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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 07 Ноября, 06:00 |
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Хабаровский край отказывается от государственных 500 млн рублей
Министерство экономического развития РФ провело совещание по организации процесса национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в субъектах РФ, а также заседание конкурсной комиссии по проведению экспертизы региональных заявок в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Промышленным технопаркам из 6 регионов России была одобрена государственная субсидия общей суммой в 2623,6 млн рублей. Ни одной заявки на создание промышленных технопарков, которые соответствовали бы установленным Минэкономразвития России требованиям, из регионов Дальневосточного Федерального округа подано не было.
Мера государственной поддержки, реализуемая в рамках Нацпроекта, распространяется на предприятия, имеющие свободные площади, и готовые за счет оптимизации использовать их под промышленные технопарки. Создание самого промышленного технопарка подразумевает передачу этих площадей в аренду МСП.
«Государство реализует меру поддержки для развития бизнеса в области высокотехнологичной промышленности, который позволил бы сработать на импортозамещение в регионе. Но ни один из субъектов ДФО не отреагировал на такую возможность. При этом у Дальнего Востока есть все предпосылки для промышленного рывка. Стоит отметить, что последние тенденции нацпроектов акцентированы именно на направлении экспорта. А кому, как ни Дальнему Востоку, развивать экспортные отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона?», - заявил первый заместитель директора Ассоциации кластеров и технопарков России Михаил Лабудин.
По информации, включенной в Государственную геоинформационную систему индустриальных парков и технопарков, на территории ДФО функционирует всего один технопарк – технопарк «Якутия», созданный по программе Минэкономразвития. Промышленных технопарков в макрорегионе пока нет.
«Приоритетное развитие Дальнего Востока отражено и в национальном проекте по поддержке МСП. Однако, отклика из макрорегиона пока не наблюдается. Я уверен, что на территории, например, Хабаровского края существует не одно предприятие со свободными площадями, которому требуются денежные средства на реконструкцию, модернизацию. И эти площади можно будет использовать для создания промышленного технопарка», - считает Михаил Лабудин.
Создание промышленных технопарков на территории субъектов РФ способствует развитию акселерации малого и среднего предпринимательства в области производства в высокотехнологичной сфере, экспортного направления, импортозамещению и созданию новых рабочих мест.
Напомним, что в состав двух экспертных групп комиссии Минэкономразвития, работающих с заявками на получение субсидии для реализации мероприятий по созданию и развитию ЦКР (центров кластерного развития), а также на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры промышленных технопарков, входят эксперты Ассоциации кластеров и технопарков России.
Получателями государственной субсидии станут 6 субъектов РФ, на территории которых находятся технопарки-члены Ассоциации: Технопарк «Технокампус 2.0» из Ульяновской области (размер субсидии: 500 млн. рублей), Промышленный авиастроительный технопарк из Республики Бурятия (размер субсидии: 490 млн. рублей), Промышленный технопарк АУ «Технопарк-Мордовия» (размер субсидии: 500 миллионов рублей, Промышленный технопарк «Электрополис» из Псковской области (размер субсидии: 500 миллионов рублей), Промышленный технопарк «Монокристалл» из Ставропольского края (размер субсидии: 396 миллионов рублей) и Промышленный технопарк «Южная промзона» из Республики Карелия (размер субсидии: 237,6 миллионов рублей).
Проекты-победители смогут рассчитывать на субсидии в течение 2019-2020 гг. В предыдущие годы технопарки-члены Ассоциации уже получили поддержку за счет средств федерального бюджета в объеме более 12,5 млрд руб.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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