|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 07 Ноября, 06:00 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Возобновления трамвайного сообщения в Комсомольске-на-Амуре без Путина не добиться
На прошедшем во вторник заседании постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Законодательной Думы Хабаровского края был рассмотрена информация по развитию автодорожной сети региона, организации пассажирских перевозок и мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения.
В ходе заседания депутат Александр Громов выразил беспокойство по поводу прекращения движения трамваев в Комсомольске-на-Амуре. «В городе президентского внимания в октябре остановлен электротранспорт. Сейчас начинают уже разбирать рельсы. Еще немного, и от трамваев останутся одни воспоминания», – отметил депутат.
Первый замминистра промышленности и транспорта края Дмитрий Тенетко объяснил, что трамвайное управление Комсомолська-на-Амуре является планово-убыточным предприятием, пожтому вкладывать в него бюджетные деньги не резонно.
«Из городской администрации пришел запрос, чтобы край оказал поддержку в размере 20 млн рублей, потому что у города денег нет. И получается, что эта история будет постоянно продолжаться – краевой бюджет будет финансировать МУП «Трамвайное управление» города Комсомольска-на-Амуре. При этом вся экономика предприятия говорит о том, что прибыли там нет и не будет», - аргументировал он свою позицию.
По словам первого замминистра, это - одна сторона вопроса. Другая заключается в том, что мостовой переход, по которому осуществляется выезд трамваев из депо в город, находится в аварийном состоянии. Специальная комиссия сделала официальное заключение и запретило проезд трамваев по этому участку. Движение приостановлено до тех пор, пока не будут выделены средства и не восстановлен мостовой переход.
Однако, отметил Дмитрий Тенетко, вопрос реконструкции мостового перехода остается открытым, потому что средств на ремонт путепровода у администрации города нет.
Жителей Комсомольска такая позиция краевых и городских властей, которые не решабт вопрос, а перекладывают ответственность друг на друга, категорически не устраивает. Они обратились с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой о наведении порядка в «городе президентского внимания», в котором на сегодняшнмй день нет даже мэра, и скорейшем восстановлении трамвайного движения.
Олег КУЛЬГИН,
Фото пресс-службы Законодательной Думы Хабаровского края.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Фургал запретил хабаровским чиновникам командировки и улетел в… командировку в Республику Корея
- Возобновления трамвайного сообщения в Комсомольске-на-Амуре без Путина не добиться
- Хабаровский край отказывается от государственных 500 млн рублей
- У продвинутого китайца на таможне в Хабаровске нашли золото в смартфоне
- В Хабаровском крае водолазы помогли определить степень вины застройщика
- Железнодорожный переход свяжет Хабаровский край и остров Сахалин
- В Хабаровском крае на смену речному пассажирскому транспорту приходит авиация
- На площадке "Холдоми" в ТОР "Комсомольск" развернулось строительство горнолыжного курорта
- ВТБ Факторинг увеличил объем финансирования дальневосточных компаний более чем на 70%
- В Хабаровском крае ключевым направлением станет решение социальных проблем
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.