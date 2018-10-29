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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 07 Ноября, 06:00 |
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Фургал запретил хабаровским чиновникам командировки и улетел в… командировку в Республику Корея
«Что положено Юпитеру, не положено быку», - эта поговорка приходит на ум после распоряжения нового губернатора Хабаровского края о сокращении командировочных расходов в правительстве региона и последовавшей за этим командировкой главы края в Республику Корея.
Как сообщает пресс-служба губернатора, Сергей Фургал участвует в Первом российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества. Основные мероприятия проходят в городе Пхохан. Губернатор планирует посетить ряд промышленных предприятий, провести переговоры с потенциальными инвесторами.
Напомним, не так давно Фургал решительно взялся за экономию краевого бюджета, безжалостно урезая траты своего правительства. В частности, на портале правовой информации появился документ от 25 октября, жестко регламентирующий закупки краевых министерств и ведомств вплоть до 2020 года.
Согласно манускрипту, чиновникам придется отказаться от закупок по 23 позициям. В список, в частности, попали аренда движимого имущества, покупка легковых автомобилей и автобусов, вертолетов и самолетов, круизных и прогулочных судов, покупка недвижимости, оргтехники, телефонов, офисной мебели, ковров, а также ремонт помещений.
Также чиновникам придется отказаться от поездок на форумы и семинары за пределы края. Власти отныне не будут платить за проведение социологических опросов, научно-исследовательские работы, откажутся от изготовление печатной и видео- продукции и подписки на нее, организации ярмарок, внедрения програмных продуктов и питания для чиновников.
Исключением стала медицинская техника, которой в "санкционном" списке нового губернатора не оказалось. И этому есть объяснение: Сергей Фургал в качестве базового имеет высшее медицинское образование и, наверно, считает, что обеспеченность региональной медицины оборудлованием и препаратами не отвечает необходимым требованием
Олег Кульгин.
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