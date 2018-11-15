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Золотодобывающее предприятие на месторождении "Полянка" будет самым крупным в Хабаровском крае
Компания «НГК Ресурc» уже проинвестировала проект на 3 млрд рублей. Ввод объекта в постоянную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2019 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
По информации АО «Корпорация развития Дальнего Востока», к разработке объекта в 80 километрах от Николаевска-на-Амуре компания приступила в марте этого года. На сегодняшний день завершен монтаж дробильно-сортировочного цеха, злотоизвлекательной фабрики, готовы площадки для кучного выщелачивания и буферная емкость на 75 тысяч кубов, запущена котельная и отстойник для воды.
Кроме того, резидент ТОСЭР «Николаевск» проложил 3 километра грунтовой дороги, обустроил контрольно-пропускной пункт со смотровой площадкой, межплощадочные сети и склад реагентов. Также инвестор соорудил временный причал для принятия грузов на протоке Амура-Ялинской, провел линию электропередач, установил вспомогательные сооружения, модульные склады ГСМ, водозаборные сооружения, обустроил карьер для добычи руд.
По предварительным данным геологической разведки, золотодобывающее предприятие на месторождении «Полянка» будет самым крупным в крае. В планах резидента до 2025 года добыть порядка 7,75 тонн золота и 12,2 тонн серебра.
Напомним, ТОСЭР «Николаевск» создана в апреле прошлого года и располагается на территории Николаевска-на-Амуре, рабочего посёлка Многовершинный, Иннокентьевского, Красносельского, Оремифского, Члянского сельских поселений. На сегодняшний день помимо ООО «НГК Ресурс» зарегистрировано еще четыре резидента с общим объемом инвестиций более 1 млрд рублей. Предприятия планируют реализовать инвестиционные проекты по переработке рыбы и морских деликатесов, организации судоремонтного производства.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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