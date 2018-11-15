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В Комсомольске-на-Амуре завершена реконструкция вагонного ремонтного депо
В церемонии приняли участие генеральный директор АО «Вагонная ремонтная компании-2» (ВРК-2) Антон Самойлов, представители ДВЖД и администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Реконструкция вагонного ремонтного депо Комсомольск-на-Амуре –инвестиционный проект АО «ВРК-2». Предприятие расположено на полигоне Дальневосточной железной дороги и на сегодняшний день выполняет 22% объема услуг по ремонту грузовых вагонов на региональном рынке. Общий размер инвестиций составляет более одного миллиарда рублей.
– Открытие вагонного ремонтного депо в Комсомольске-на-Амуре логично вписалось в комплексную государственную программу по развитию Дальневосточного региона. Отправной точкой при разработке и реализации проекта стала перспектива развития БАМа, а главной целью – увеличение плановых видов ремонта, создание не менее 60 дополнительных рабочих мест, обеспечение высокого качества плановых видов ремонта с использованием инновационного оборудования – сказал Антон Самойлов.
Необходимость реконструкции и технического перевооружения депо обусловлена развитием портов Ванино и Советская Гавань и перспективным увеличением объема перевозок. Согласно прогнозам, к 2020 году перевозки грузов на участке Комсомольск – Токи могут возрасти на 42% и достигнуть 47,6 млн тонн, что повлечет за собой увеличение вагонов, требующих плановых видов ремонта, более чем в три раза.
В ходе реконструкции выполнены работы, направленные на увеличение производственной мощности предприятия и увеличение его пропускной способности. Построено новое здание производственного цеха, оборудованы новые площадки для хранения крупногабаритных запасных частей и колесных пар. Депо оснащено современным технологическим комплексом для ремонта вагонов с проведением монтажных и пусконаладочных работ. В результате реализации проекта: увеличена проектная мощность технологического комплекса депо с 2 450 до 6 360 грузовых вагонов в год; увеличен объем ремонта колесных пар до 7200 штук; увеличен объем ремонта тележек до 2480 штук; увеличен объем ремонта автосцепок до 2480 штук.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Комсомольске-на-Амуре завершена реконструкция вагонного ремонтного депо
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