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07 Февраля 2018, 12:13 | Регион сегодня

Китайские инженеры провели техническую ревизию завода "Амурметалл"

В течение трехдневной инспекции инженеры из КНР провели осмотр основного оборудования российского металлургического предприятия, изучили возможности технической модернизации.

Завершился визит в Комсомольск-на-Амуре специалистов инжиниринговой компании MCC CERI, которые провели ревизию производственных мощностей завода «Амурметалл», сообщили РИА АмурПРЕСС в администрации ООО «ТОРЭКС-Хабаровск».

Визит прошел в рамках реализации совместного проекта компании "ТОРЭКС", купившей "Амурметалл" в прошлом году, и гонконгской компанией «Дэбан Гуандун Интернешнл».
 
По словам заместителя генерального директора металлургической инжиниринговой компании Джана ВЕНЬЮНа, техническое состояние объектов, в том числе законсервированных, хорошее. «Мы осмотрели кислородно-газовый цех, систему энергоснабжения, были в главной технической части завода. По компоновке всех его составных частей здесь всё очень рационально. Нужно сказать, что проектировщики завода учитывали его месторасположение. Мы оценил уровень надёжности оборудования, он достаточно высок. Плавильное оборудование в идеальном состоянии. Завод способен производить 2,5 миллиона тонн продукции», - заключил по итогам технической ревизии китайский специалист.

Напомним, компания «Торэкс-Хабаровск», которая в прошлом году купила Комсомольский-на-Амуре «Амурметалл», подписала соглашение с гонконгской компанией «Дэбан Гуандун Интернешнл».  Китайский металлургический гигант представляет интересы консорциума китайских инвесторов, которые планируют реализовать проект по созданию металлургического кластера на территории российского Дальнего Востока.

«В прошлом году китайской металлургической корпорацией заключено контрактов на 100 миллиардов долларов. Мы входим в 500 крупнейших предприятий мира, - сообщил президент компании «Дэбан Гуандун Интернешнл» Яо СЯОДУН на церемонии подписания соглашения. - В планах консорциума в десятилетней перспективе выйти на производство 3 миллиона тонн металлопродукции в год, обеспечить работу производственно-сбытовой цепочки, которая включит в себя добычу сырья, непрерывное плавильное производство, производство конечной продукции из стали и сбыт за рубежом».

По мнению генерального директора ООО «Торэкс-Хабаровск» Сергея КУЗНЕЦОВА, стороны нашли консенсус. Предложения китайских инженеров во многом совпадают с планами российских специалистов. «Мы согласны с поэтапностью проекта. Технические предложения китайских коллег позволят увеличить объемы производства, а также сократить его издержки. Также на заводе есть техническая возможность установить стан Стеккеля для производства листа как для труб нефтегазового сортамента, так и производства судов», отметил он.

В рамках соглашения стороны начнут реализацию проекта в рамках уже имеющихся мощностей завода «Амурметалл» с последующей модернизацией завода и увеличением объёмов производства готовой продукции. В настоящее время завод «Амурметалл» работает лишь вполовину от своих мощностей. Он имеет две производственные линии, каждая из которых способна производить до 1 миллиона тонн металлопродукции в год. «Предприятие располагает всей необходимой инфраструктурой, позволяющей смело говорить о дальнейшем потенциале развития этой площадки. Реализация данного проекта будет иметь важное значение как для сторон соглашения, так и для всего дальневосточного региона», - считает председатель Совета директоров группы компаний «Торэкс» Павел БАЛЬСКИЙ.

Решение о старте совместного проекта российско-китайского проекта будет принято во время визита полномочного представителя Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева в Китай, запланированной в феврале.  В рамках реализации проекта создания российско-китайского металлургического кластера в ДФО будет создано более 50 тысяч новых рабочих мест.

Олег КУЛЬГИН. 

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: КНР  Амурметалл 


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