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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Комсомольске-на-Амуре стартовал Гражданский форум Хабаровского края
Об этом корреспонденту «Дальневосточного капитала» сообщили в министерстве внутренней политике и информации Хабаровского края. Будет организовано два этапа – муниципальный и итоговый. Муниципальный проводится в течение года и охватывает общественных активистов из районов края "кустовым" способом. Итоговый, по традиции, состоится в октябре – накануне 80-летия со дня рождения Хабаровского края.
Муниципальный этап пройдет на четырех площадках в течение первой половины года. В Комсмольске-на-Амуре он собрал общественников из Амурского, Солнечного, Комсомольского, Нанайского и района им. П. Осипенко. 1 марта он продолжится в Хабаровске с охватом участников из Хабаровского и Нанайского районов. В апреле представители Николаевского, Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского районов встретятся в г. Николаевске. В мае участников из Вяземского, Бикинского, Хабаровского и района им. Лазо приветит город Вяземский.
В Комсомольске-на-Амуре организовано около 20 площадок различной направленности. Ключевыми мероприятиями форума станут расширенное заседание Совета Общественной палаты Хабаровского края по теме: "Роль субъектов общественного контроля, гражданских инициатив в решении экологических проблем территорий" и семинар на тему "Избирательная кампания "ВЕСНА-2018": муниципальные акценты". Проведет его член Общественной палаты региона, профессор Амурского государственного гуманитарного университета Григорий ГОВОРУХИН.
«Основная идея данной площадки – во-первых, показать, что в регионе есть экспертное сообщество, которое в той или иной степени знает и понимает, что происходит в политическом и социальном формате в городе Комсомольск-на-Амуре, - комментирует он цели семинара. – Ну, и самое главное: чтобы все-таки появились инициативные группы, которые хотели бы не только пойти на выборы и быть избранными, но и больше работать на пользу городу и горожанам».
В этом году, накануне своего пятилетия, Гражданский форум обрел новый логотип, который должен знаменовать следующую ступень развития общественного самосознания в регионе. Как рассказал министр внутренней политики и информации Хабаровского края Сергей КОМАРОВ, логотип, несмотря на его простоту, наполнен глубоким смыслом.
«На наш взгляд, он достаточно интересен. Логотип состоит из двух букв, Г и Ф – Гражданский Форум, по-другому это можно прочесть как Г и О – Гражданское Общество, так что это будет и аббревиатура наименования и самого мероприятия, и наименование большой группы целевых мероприятий. Значение имеют и цвета букв: синий – цвет мудрости и духовности, символизирует стабильность, верность общечеловеческим ценностям, сохранение традиций и добрую славу; зеленый – цвет надежды, изобилия и свободы, символизирует жизнь, продвижение вперед, гармонию и доброту помыслов».
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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