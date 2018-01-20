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07 Февраля 2018, 12:48 | Регион сегодня

Внешнеторговый оборот Хабаровского края и КНР превысил $1,6 млрд

Наиболее тесные связи налажены с ближайшим соседом – провинцией Хэйлунцзян

В ходе рабочей поездки в Харбин Губернатор Вячеслав Шпорт принял участие в заседании Межрегионального совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Глава региона находится в составе официальной делегации, которую возглавляет Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 

Руководители российских регионов на заседании рассказали о том, как продвигается работа по реализации совместных проектов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

Губернатор Вячеслав Шпорт подчеркнул, что КНР традиционно является главным международным партнёром Хабаровского края - доля Китая во внешнеторговом обороте региона сегодня составляет 60%. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот Хабаровского края и КНР превысил 1,6 млрд. долл. США, увеличившись в полтора раза. 

«Мы поставляем в Китай новейшие многофункциональные истребители Су-35, продукцию лесной и рыбной отрасли, нефтепродукты, каменный уголь и многие другие товары. Мы уделяем пристальное внимание развитию сотрудничества с отдельными регионами Китая. Заключены комплексные соглашения с китайскими провинциями Хэйлунцзян, Цзилинь, Гуандун», - отметил Вячеслав Шпорт. 

При этом наиболее тесные связи налажены с ближайшим соседом – провинцией Хэйлунцзян. Продолжаются регулярные деловые встречи на уровне руководителей края и провинции, не прекращаются молодёжные и спортивные обмены. Реализуются совместные инвестиционные проекты, продолжается сотрудничество в сфере экологии, туризма, образования, науки, культуры, здравоохранения и архивного дела.

«Все эти совместные мероприятия позволяют поступательно двигаться в деле укрепления стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства между нашими странами. Правительство Хабаровского края и впредь намерено продолжать сотрудничество с Китаем, в том числе и в формате взаимодействия с Межрегиональным советом Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития», - подчеркнул Вячеслав Шпорт. 

Напомним, что сегодня состоится центральное событие рабочего визита российской делегации - торжественная церемония открытия Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества. Участие в церемонии примут Заместитель Председателя Правительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и вице-премьер Государственного Совета КНР Ван Ян.

С инициативой проведения Годов выступили лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Результатом мероприятий запланированных в 2018-19 годах, должно стать укрепление сотрудничества между двумя странами на местном уровне.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Шпорт  трутнев 


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