|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 07 Февраля, 15:08 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Внутренний и въездной туризм в Хабаровском крае планирует развивать туроператор TUI
В Правительстве Хабаровского края состоялись переговоры с представителями туроператора TUI Россия, итогом которых стало подписание соглашения о взаимодействии по развитию туризма.
Документ подписали первый заместитель председателя правительства края Игорь Аверин и заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Правительство Хабаровского края всецело заинтересовано в расширении сотрудничества с таким крупным российским оператором как TUI Россия по развитию туристской деятельности. Полагаем, что возможности компании по продвижению Хабаровского края обеспечат региону возрастающий поток российских и зарубежных туристов. В свою очередь, мы готовы оказывать всяческую поддержку в этой работе и надеемся, что наше сотрудничество даст положительный экономический эффект для обеих сторон, - отметил первый заместитель Председателя правительства края Игорь Аверин.
По данным управления по туризму министерства культуры края, в регионе действует 150 туристских маршрутов, из которых аккредитацию имеет 121 маршрут. С 2014 года край участвует в федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ, в рамках которого сформировано три современных туристских комплекса: "Заимка", "Воронеж" и Центр приема туристов в районе Шантарского архипелага на южном побережье Охотского моря.
- Мы уже более полутора лет ведем деятельность на Дальнем Востоке нашей страны, и за это время мы не только познакомили туристическое профессиональное сообщество с потенциалом Камчатки и Сахалина, но и успешно продаем туры по этим направлениям. Запуская проект в Хабаровском крае, мы планируем выставить приоритеты и в ближайшее время начать реализовывать на практике конкретные задачи по развитию туризма, - сообщил заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко.
В планах представительства туроператора на этот год - развитие внутреннего и въездного туризма, подготовка к полетной программе 2019/20. Офис компании будет оказывать консультационные услуги туристическим агентствам региона по продаже пакетных и индивидуальных туров с регулярной авиаперевозкой, а также по продаже наземного обслуживания и авиабилетов.
На сегодняшний день на региональном рынке туристских услуг работают 211 туркомпаний и 7 туристских ассоциаций. Все 86 туроператоров края, внесенных в Единый федеральный реестр, занимаются приоритетными внутренним и въездным видами туризма. По предварительной оценке, в 2018 году Хабаровский край посетили 593 тысячи российских и иностранных туристов. При этом доходы в региональную казну составили более 190 млн рублей.
- В Хабаровске безработные могут получить от 144 до 192 тыс. рублей на собственное дело
- Внутренний и въездной туризм в Хабаровском крае планирует развивать туроператор TUI
- Крупный приморский холдинг обещает Хабаровскому краю молочные реки
- В Хабаровске временно запретили торговлю охлажденным мясом свинины
- Хабаровские предприятия компании "Полиметалл" показали отличные результаты за 2018 год
- Строительство четырех новых объектов начнется в Комсомольске-на-Амуре в этом году
- Кандидатуру, предложенную Фургалом, назначили на должность хабаровского бизнес-омбудсмена
- Сергей Фургал побывал на плавке золотых слитков
- Хабаровский НПЗ проводит программу по рекультивации своей территории
- В Хабаровском крае предприниматели выбирают патентную систему налогообложения
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.