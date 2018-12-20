Внутренний и въездной туризм в Хабаровском крае планирует развивать туроператор TUI

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 07 Февраля, 15:08 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65.67 р.
1 EUR 74.77 р.
100 JPY 59.88 р.
10 CNY 97.36 р.
Тема номера
Отходы потребовали особого обращения
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2018

Регион сегодня
07.02 |
Владивосток в два раза обогнал страну по количеству кафе и ресторанов
07.02 |
Владивосток очищают от незаконной торговли с помощью полиции
07.02 |
Путин оценил высокую значимость открытия молодого ученого из Приморья
07.02 |
В Приморье названы самые выгодные супермаркеты
07.02 |
В Хабаровске безработные могут получить от 144 до 192 тыс. рублей на собственное дело
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2018, 10:38
Константин Басюк, Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт": Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос Начавшееся в этом году строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска - важное свидетельство того, что время для реализации частных проектов в инфраструктурной отрасли наступило.
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:25
Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет В уходящем году многие дальневосточные субъекты Федерации столкнулись с серьезными бюджетными проблемами. "Дыры" измерялись десятками миллиардов. С этой данностью пришлось разбираться уже новым главам регионов, искать дополнительные источники налоговых поступлений и повсеместно оптимизировать траты. Как это происходит в Хабаровском крае, попытался разобраться корреспондент "Дальневосточного капитала"
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:20
Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:00
Ксения Плетцер, руководитель Гарантийного фонда Приморского края: Как своему собственному достижению радуюсь победам наших клиентов Институты развития, созданные в Приморском крае, стали надежной опорой для предпринимателей. И не только благодаря финансовой поддержке, но и консалтинговой помощи, которую готовы оказать бизнесу их специалисты.
статьи раздела
Компании
18 Декабря 2018, 09:25
Северокорейские краны простаивают в ожидании грузов из Приморья Порт Раджин до сих пор не избавился от проклятия санкций
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
07 Февраля 2019, 09:00 | Регион сегодня |

Внутренний и въездной туризм в Хабаровском крае планирует развивать туроператор TUI

Компания расширяет свою деятельность на Дальнем Востоке и открывает официальное представительство в Хабаровске

В Правительстве Хабаровского края состоялись переговоры с представителями туроператора TUI Россия, итогом которых стало подписание соглашения о взаимодействии по развитию туризма.

Документ подписали первый заместитель председателя правительства края Игорь Аверин и заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

- Правительство Хабаровского края всецело заинтересовано в расширении сотрудничества с таким крупным российским оператором как TUI Россия по развитию туристской деятельности. Полагаем, что возможности компании по продвижению Хабаровского края обеспечат региону возрастающий поток российских и зарубежных туристов. В свою очередь, мы готовы оказывать всяческую поддержку в этой работе и надеемся, что наше сотрудничество даст положительный экономический эффект для обеих сторон, - отметил первый заместитель Председателя правительства края Игорь Аверин.

По данным управления по туризму министерства культуры края, в регионе действует 150 туристских маршрутов, из которых аккредитацию имеет 121 маршрут. С 2014 года край участвует в федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ, в рамках которого сформировано три современных туристских комплекса: "Заимка", "Воронеж" и Центр приема туристов в районе Шантарского архипелага на южном побережье Охотского моря.

- Мы уже более полутора лет ведем деятельность на Дальнем Востоке нашей страны, и за это время мы не только познакомили туристическое профессиональное сообщество с потенциалом Камчатки и Сахалина, но и успешно продаем туры по этим направлениям. Запуская проект в Хабаровском крае, мы планируем выставить приоритеты и в ближайшее время начать реализовывать на практике конкретные задачи по развитию туризма, - сообщил заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко.

В планах представительства туроператора на этот год - развитие внутреннего и въездного туризма, подготовка к полетной программе 2019/20. Офис компании будет оказывать консультационные услуги туристическим агентствам региона по продаже пакетных и индивидуальных туров с регулярной авиаперевозкой, а также по продаже наземного обслуживания и авиабилетов.

На сегодняшний день на региональном рынке туристских услуг работают 211 туркомпаний и 7 туристских ассоциаций. Все 86 туроператоров края, внесенных в Единый федеральный реестр, занимаются приоритетными внутренним и въездным видами туризма. По предварительной оценке, в 2018 году Хабаровский край посетили 593 тысячи российских и иностранных туристов. При этом доходы в региональную казну составили более 190 млн рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: россия  туризм  tui  Сирченко  Хабаровск  Аверин 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
20 Декабря 2018, 09:20
"Афрамаксы" проложили путь "Звезде" в Приморье Гавань, ранее обслуживающая атомные подводные лодки, приобретает новый смысл
статьи раздела
Loading...
RedTram
Рынки
18 Декабря 2018, 09:15
"Независимые" АЗС, похоже, нарвались… Нефтяные компании, которых пытались сделать виновными во всех бедах топливного рынка Дальнего Востока, решили больше не молчать
статьи раздела
Финансы
17 Декабря 2018, 11:54
"Дальневосточные Мавроди" продолжают обдирать население как липку Во Владивостоке и Хабаровске активно промышляют десять крупных КПК. Но наиболее опасны те, кто находится в "спящем режиме"
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 14:55
Куда жителям Приморья ехать кататься на лыжах "Снег Востока" объединит дальневосточных туристов. Возможности зимнего отдыха Дальнего Востока "упакуют" в один продукт, но цены доступны не всем
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 09:45
Джазмены надели шляпы Международный джазовый фестиваль во Владивостоке прошел в пятнадцатый раз
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика