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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Февраля, 13:46 |
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В Хабаровске безработные могут получить от 144 до 192 тыс. рублей на собственное дело
В рамках государственной услуги по содействию самозанятости безработные граждане могут получить единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела. Как подчеркнули в комитете по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края, финансовая помощь предоставляется в сумме 120 тыс. рублей, увеличенной на районный коэффициент (от 144 тыс. рублей в Хабаровске до 192 тыс. рублей в Охотском районе), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Государственная услуга оказывается гражданам, которые сейчас официально являются безработными, но стремятся к самореализации. Желающим открыть собственное дело помогут определиться с видом деятельности, оформить необходимые документы, а при необходимости направят их на обучение основам предпринимательской деятельности, – рассказали в комитете.
Там также отметили, что важным этапом подготовки к организации собственного дела является разработка бизнес-плана, который в обязательном порядке рассматривается конкурсной комиссией, также проводится его экспертиза. Единовременная финансовая выплата может стать хорошим стартовым капиталом. После открытия своего бизнеса также появляется возможность воспользоваться другими видами поддержки: взять льготный кредит или получить грант.
В 2018 году государственную услугу по вопросам организации самозанятости получили 465 жителей региона, это в полтора раза больше чем годом ранее. По итогам консультаций, собственное дело организовали 170 человек, в том числе 168 человек с выплатой единовременной финансовой помощи. На эти цели из краевого бюджета израсходовано более 15,7 млн. рублей.
Наиболее популярными видами экономической деятельности стали: предоставлению услуг населению, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.
- Если эта государственная услуга вызывает интерес у жителей региона, значит, мы должны совершенствовать инструменты, благодаря которым граждане покинут ряды безработных, и, возможно, создадут новые рабочие места в регионе. Поддержать интерес к этой мере поддержки должна и инициатива Президента Владимира Путина о продлении на два года моратория на плановые проверки для части малых компаний и самозанятых граждан, – отметил губернатор Сергей Фургал.
Подробную информацию потенциальные получатели государственной услуги по содействию самозанятости могут узнать в центрах занятости населения края, либо на официальном сайте https://sz27.ru.
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