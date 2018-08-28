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Понедельник| 01 Октября, 15:16 |
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Первый в России завод по выращиванию зеленых культур начал работать в Хабаровске
Такой завод в России первый. Аналогичные тепличные комплексы есть в Японии, Гонконге и Монголии. При этом, компания не только разработала технологию и организовала строительство, но и совместно с ведущими японскими НИИ создала систему, которая позволяет получать высокую урожайность, сокращать срок созревания и даже изменять вкус продукции.
В открытии нового производства приняли участие представители Правительства края, авторы и инвестор проекта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе губернатора и Правительства Хабаровского края.
По словам Первого заместителя Председателя Правительства края – руководителя аппарата Губернатора и Правительства края Аркадия Мкртычева, в регионе с начала года реализован уже второй крупный проект в области тепличного овощеводства. А за весь 2015-ый площадь тепличных хозяйств увеличилась почти в десять раз.
«Внедрение инновационных технологий производства сельскохозяйственной продукции у нас становится хорошей традицией. Отрадно, что несмотря на кризисные явления в экономике, именно российский инвестор вложился в проект и построил первый в стране завод по выращиванию зелени. Применяемые здесь технологии позволят круглогодично обеспечивать жителей нашего края высококачественной продукцией по доступным ценам», - сказал Аркадий Мкртычев.
После церемонии гости осмотрели тепличный комплекс, познакомились с технологией. Особенностью производства является применение энергосберегающих технологий и экологичность. При искусственном освещении и отсутствии грунта салатные культуры выращивают без применения ГМО и химических способов борьбы с вредителями. Растения созревают в многоуровневых стеллажах. При таком подходе эффективность использования площадей значительно выше, чем при земледелии на открытом воздухе. В сутки технология позволяет получить до 10 тысяч 800 кустов зелени.
Как отмечает директор ООО «Аграрные технологии будущего» Геннадий Борса, сейчас на предприятии проходят тестирование около 20 культур. Из них для поточного производства и продажи в торговых сетях выберут несколько. Список сортов будет расширяться на основании предпочтений дальневосточных потребителей. Всего завод может производить около 50 видов салатных культур и пряных трав. «Наши салаты – это в первую очередь - экологически чистые продукты, что является важной составляющей здоровья», - сказал Геннадий Борса.
Напомним, что в начале года при участии еще одной японской компании - корпорации «JGC» - в крае был реализован аналогичный по масштабам проект. В марте в торговые сети поступила первая партия огурцов. В перспективе инвесторы планируют расширить производство.
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