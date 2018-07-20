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Ко дню Победы в Хабаровском крае организуют 14 патриотических акций и флешмобов
К памятной дате в регионе организуют 14 патриотических акций и флешмобов.
Как сообщили в комитете по молодежной политике Правительства края, большое внимание уделяется приведению в порядок памятных мест, захоронений и обелисков. Это работа ведется в рамках акции «Нет забытым могилам», «О прошлом память сохраним», которые проходят на протяжении всего года. В крае организованы реставрация мемориальных досок и памятников, уборка и благоустройство мест захоронений воинов Великой Отечественной войны, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе губернатора и Правительства Хабаровского края.
9 мая на мемориальных комплексах выставят почетные караулы. В «Вахте памяти», которая пройдет во всех муниципальных образованиях края, примут участие около 5 тысяч человек, в том числе – представители молодёжных объединений, воспитанники патриотических клубов. В этот же день состоятся торжественные церемонии возложения цветов, встречи ветеранов («уроки мужества») с молодёжью. Еще одним знаковым мероприятием станет акция «Письмо Победы». Планируется, что участие в ней примут около 4 тысяч человек.
Старт массовых мероприятий намечен уже на конец апреля. Как сообщил и.о. председателя комитета Иван Джуляк, к этому времени во всех районах края начнут раздавать «Георгиевские ленточки». Самая массовая раздача состоится в преддверии 9 мая, при проведении традиционных акций «Бессмертный полк», «Ветеран живет рядом», флеш-мобов «День Победы».
«Сегодня мы также ведем работу по участию края во Всероссийском конкурсе «Послы Победы», осуществляется отбор кандидатов для сопровождения «Бессмертного полка» и участия в параде Победы в Москве и Севастополе», - сказал Иван Джуляк.
По его словам, сегодня в крае популярность набирают военно-исторические квесты. Это командная игра, в которой участники выполняют задания. Сценарий основан на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. В этом году в России будет введена система рейтинга, в соответствии с которой участники будут набирать баллы, а осенью лучшие из них отправятся на финал в Москву.
«12 апреля в крае состоится «Всероссийский исторический квест ко дню космонавтики», в продолжение запланированы следующие квесты: «Партизанскими тропами», «Дети победы» и другие, каждый будет приурочен к памятной дате Победы в Великой Отечественной войне», - сказал Иван Джуляк.
Автор фото: Валерий Спидлен.
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