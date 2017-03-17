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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 08 Апреля, 09:01 |
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Городской офис продаж Аэрофлота в Хабаровске переведен на шестнадцатичасовой режим работы
Рабочий день у сотрудников будет начинаться с 07 утра и продолжаться до 23 часов, закрываться на технический перерыв офис не будет. Новый график работы будет действовать до 10 апреля включительно. В дальнейшем решение будет приниматься исходя из текущей ситуации.
Касса в аэропорту работает в ежедневном режиме с 08 до 20 часов.
Кроме собственных касс Аэрофлота приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в офисах продаж агентов, где нет очередей.
Напомним, Аэрофлот открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Москву и обратно, а также между дальневосточными городами 30 марта.
Для снижения ажиотажа было принято решение, что забронировать билеты можно через call-центр авиакомпании и выкупить их в офисе собственных продаж в первую неделю со старта продаж субсидированных перевозок в течение 6 дней, а начиная с 07 апреля – в течение 72 часов.
Стоимость перелета из Хабаровска в Москву по субсидированному тарифу составляет 7200 руб. с учетом такс и сборов или 14400 руб. в направлении Хабаровск-Москва-Хабаровск. Улететь из Хабаровска во Владивосток можно за 1800 руб., в Новосибирск – за 5700 руб.
Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида.
Перелет необходимо осуществить с 1 апреля по 31 октября 2017 года.
Аэрофлот — флагман российской авиационной отрасли, одним из принципов которого является высокая социальная ответственность. Авиакомпания ежегодно участвует в государственной программе субсидированных перевозок между пунктами Дальнего Востока и европейской частью России.
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