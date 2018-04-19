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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 07 Мая, 13:34 |
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В Хабаровске впервые пройдут Дни международного бизнеса
10-12 июня в Хабаровске впервые пройдут Дни международного бизнеса. Инициатором и организатором мероприятия выступает правительство региона.
Событие пройдет в формате «масштабной международной бизнес-миссии» и станет точкой притяжения для зарубежных партнеров из разных стран мира. Ожидается, что в Днях международного бизнеса примут участие делегации Японии, Китая, Монголии, Республики Корея, Социалистической Республики Вьетнам, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
«Проект позволит комплексно презентовать экспортный, инвестиционный и туристический потенциалы Хабаровского края, сформировать у наших зарубежных коллег образ Хабаровского края, как надежного внешнеэкономического партнера. Мы рассчитываем, что результатом проведения Дней международного бизнеса станут новые экспортные контракты предприятий и организаций нашего региона, большое количество иностранцев сможет на месте ознакомиться с потенциалом международного сотрудничества края», - отметил министр международного и межрегионального сотрудничества края Вячеслав Дианов.
В рамках деловой программы мероприятия будет работать международная выставка, на которой представят экспортный потенциал Хабаровского края, организуют индивидуальные деловые переговоры краевых предпринимателей с зарубежными бизнесменами, а также презентуют экспортный, инвестиционный и туристический потенциал Хабаровского края для иностранных гостей.
Для краевых предпринимателей, заинтересованных в выходе на внешние рынки, будет организована серия круглых столов, мастер-классов и семинаров, в ходе которых федеральные и региональные спикеры расскажут об особенностях продвижения производимой продукции и услуг на внешние рынки, тонкостях реализации экспортных проектов, поделятся успешными практиками.
На предложение участвовать в Днях международного бизнеса активно откликнулось краевое бизнес-сообщество, которое заинтересовано в масштабировании экспортных проектов и заключении новых выгодных сделок. Желание участвовать в выставке и деловых переговорах с зарубежными партнерами выразили свыше 80 компаний и организаций Хабаровского края.
Зарегистрироваться для участия в Днях международного бизнеса можно на сайте проекта http://ibdays.com/.
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