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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 07 Мая, 17:59 |
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В Хабаровске пройдет пикет в защиту малого бизнеса
Пикет пройдет на стадионе «Динамо» 8 мая, во вторник, в 12.00. Его организатором стала инициативная группа арендаторов торговых мест в ТЦ «ЭВР».
- Заявка подана на участие в акции 500 человек, - сообщил «Дальневосточному капиталу» организатор акции предприниматель Андрей Черкасов. - Поводом для проведения согласованного с мэрией пикета стало массовое закрытие торгово-развлекательных центров в Хабаровске, из-за которого на улице оказались тысячи работников малого бизнеса.
Напомним, что в течение прошлой недели судебные приставы опечатали около десяти ТРЦ в краевой столице. Все эти объекты, как выяснила совместная проверка прокуратуры и МЧС, не соответствуют нормам противопожарной безопасности.
Как объяснила представителям СМИ старший помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова, связано все это с угрозой безопасности посетителей центров. Срока действия запрета нет. Открыться ТРЦ смогут лишь после повторной проверки прокуратуры и последующего за ней решения суда.
В предпринимательском сообществе Хабаровского края не понимают необходимости массового применения таких жестких мер, как закрытие ТРЦ, они считают, что ситуацию можно было разрешить «меньшей кровью».
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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