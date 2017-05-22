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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 08 Июня, 00:07 |
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В Хабаровском крае отрабатываются заявки на участие в распределении инвестиционных квот
Механизм по применению «инвестквот» заработает в полной мере уже с 8 июня текущего года после вступления в силу постановления Правительства России «О закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства», пишет журнал "Дальневосточный капитал".
По словам заместителя председателя комитета рыбного хозяйства Министерства природных ресурсов Хабаровского края Андрея Шведова, инвестквоты станут стимулом как для строительства береговых заводов рыбопереработки, так и для новых судов. Обновление рыбопромыслового флота позволит повысить эффективность промысла.
«Этот момент нас особо волнует, - говорит зампред комитета, - потому что сегодня предприятия края используют около 70 промысловых судов различного типа, из которых более 80% имеет предельные или сверхнормативные сроки эксплуатации».
В Минприроде также отмечают, что Хабаровский и Амурский судостроительные заводы вошли в общероссийский перечень для размещения заказов на строительство промысловых судов.
«Теперь нужно создать условия, чтобы рыбаки были заинтересованы в сотрудничестве с ними как по направлению судостроения, так и по судоремонту», - подчеркнул чиновник.
По предварительным данным, верфь в Комсомольске-на-Амуре получит заявки на изготовление 16 крупнотоннажных судов, предприятие в Хабаровске - 37 средне- и малотоннажных судов.
Вера КАЛИНИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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