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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 08 Июня, 00:07 |
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Хабаровский край вошел в ТОП-10 рейтинга делового гостеприимства регионов
Рейтинг, составленный Некоммерческим партнерством «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса», был представлен в рамках сессии «Регионы России: взгляд инвестора» на Петербургском международном экономическом форуме.
Как заявил председатель «Клуба лидеров» - директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян, представленное исследование дополняет Национальный рейтинг инвестпривлекательности субъектов РФ. «Это то, что видит инвестор, когда приезжает в регион», - подчеркнул он.
Рейтинг составлялся на основе опросов предпринимателей и «контрольных закупок». Предприниматели посещали регионы и оценивали их с точки зрения организации бизнеса. В рейтинге учитывалось 57 показателей. Оценивались такие параметры, как наличие индустриальных парков, качество дорог и инфраструктурных проектов, развитость внутреннего туризма, транспортная доступность, процедуры, связанные с подключением к электричеству, газу, воде и другие.
Возглавляет рейтинговую «таблицу» Республика Татарстан. Приморский край и Амурская область расположились соответственно на 17 и 25 местах.
Вера КАЛИНИНА.
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