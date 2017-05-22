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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре получит дополнительно более 1 млрд 287 млн рублей
Об этом сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.
"Минвостокразвития России, принимая по внимание высокую социальную значимость этих объектов инфраструктуры для жителей Комсомольска-на-Амуре, предлагает перераспределить в текущем году бюджетные ассигнования. Выделить средства из госпрограммы по развитию Дальнего Востока Минобрнауки, Минздраву и Минстрою в рамках поправок федерального бюджета. В настоящее время вопрос решается совместно с Минфином", - прокомментировал Артур Ниязметов, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока.
План комплексного развития города состоит из двух разделов. Первый - 33 мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие города в период с 2016 по 2025 годы. Второй раздел – перечень из 27 объектов образования, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. Для контроля хода реализации комплексного плана создана рабочая группа, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Минвостокразвития РФ.
«Социальная инфраструктура напрямую влияет на качество жизни в городе. Необходимо развивать не только промышленный потенциал Комсомольска-на-Амуре, но и приводить в соответствие социальную сферу. Эта задача решается в рамках долгосрочного плана комплексного развития города», – подчеркнул замглавы Минвостокразвития России.
Напомним, 18 апреля 2016 года Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение №704-р «Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре». Документ был разработан по поручению главы государства Владимира Путина.
Александр Галушка, Министр РФ по развитию Дальнего Востока: "В Комсомольске-на-Амуре размещены современные предприятия, вносящие существенный вклад в экономику Хабаровского края и Дальнего Востока, обороноспособности всей нашей страны. Вместе с тем, социальная инфраструктура отстает, условия жизни не соответствуют производственному потенциалу города. На кардинальное улучшение условий социальной сферы ориентирован принятый комплексный план, где воедино сведены возможности федеральных, региональных властей и муниципалитетов. Понимая комплексность и многоаспектность проекта, необходимо скоординировать всю нашу совместную деятельность".
Долгосрочный план обеспечивает решение ключевых задач по созданию в городе комфортной среды проживания, повышения качества жизни комсомольчан, дальнейшему развитию промышленного потенциала, социальной сферы, модернизации инженерной инфраструктуры.
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