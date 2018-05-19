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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Июня, 16:03 |
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ХХ межрегиональная "Приамурская торгово-промышленная ярмарка" пройдет в Хабаровске
Административную и отраслевую поддержку выставки осуществляют министерство международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края, отраслевые министерства и ведомства. Оператором выставки является ООО «Хабаровская Международная Ярмарка», организационную поддержку оказывают Дальневосточная торгово-промышленная палата и краевое агентство содействия предпринимательству.
В 2018 году выставочный проект «Приамурская торгово-промышленная ярмарка» проходит в год празднования 80-летия Хабаровского края. К участию в выставке приглашаются все субъекты ДФО, страны АТР, предприятия крупного, среднего и малого бизнеса Дальневосточного региона, национальные землячества и Союзы представительств народов России, проживающих на территории Дальнего Востока.
По своему формату выставка является эффективной диалоговой площадкой для предприятий всех отраслей народного хозяйства и действенным инструментом межрегиональной и экономической интеграции товаропроизводителей Дальнего Востока.
На выставке будут представлены следующие направления:
- промышленная продукция градообразующих предприятий Дальнего Востока
- продукты питания
- продукция и потребительские товары предприятий малого и среднего бизнеса
- нанотехнологии, инновационные и инвестиционные проекты
- медицинские услуги и оборудование
- образование
- товары народного потребления
Коллективные экспозиции и выступления творческих коллективов Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутия), муниципальных районов Хабаровского края будут несомненным украшением выставки и демонстрацией реальных результатов работы промышленных предприятий, представителей малого и среднего бизнеса, предпринимателей всего Дальневосточного региона .
В рамках выставки состоится Межрегиональный фестиваль национальных культур «Лики наследия», Дальневосточный фестиваль отечественных автомобилей «АвтоРетро», Конкурс «Золотая медаль Хабаровской Международной Ярмарки». Прорабатывается вопрос о проведении конференции по вопросам взаимодействия и социально-экономической интеграции субъектов ДФО. Мероприятия деловой программы пройдут в формате сессий, презентационных и дискуссионных площадок, круглых столов и мастер-классов.
Информационную поддержку выставки осуществляют около 30-ти специализированных средств массовой информации.
Благодаря разнообразию экспозиций и организации интересной деловой программы, участники и посетители выставки смогут получить отличную возможность увидеть и протестировать предлагаемые на российском рынке новые товары и услуги, встретиться с коллегами и партнерами, обсудить последние события и тенденции развития рынка.
Подробную информацию об условиях участия
можно получить по тел.: +7 (4212) 56-76-14, 57-40-43
или сделав запрос на электронную почту
pte@khabexpo.ru, comp@khabexpo.ru, stroy@khabexpo.ru
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