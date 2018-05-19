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07 Июня 2018, 13:33 | Регион сегодня

ХХ межрегиональная "Приамурская торгово-промышленная ярмарка" пройдет в Хабаровске

ХХ межрегиональная "Приамурская торгово-промышленная ярмарка" пройдет в городе Хабаровске с 20 по 23 сентября 2018 года в соответствии с Распоряжением Губернатора Хабаровского края № 707-р от 7 декабря 2017 года.

Административную и отраслевую поддержку выставки осуществляют  министерство международного  и межрегионального сотрудничества Хабаровского края, отраслевые министерства и ведомства. Оператором выставки является ООО «Хабаровская Международная Ярмарка», организационную поддержку оказывают Дальневосточная торгово-промышленная палата и краевое агентство содействия предпринимательству.

В 2018 году выставочный проект «Приамурская торгово-промышленная ярмарка» проходит в год празднования 80-летия Хабаровского края.  К участию в выставке приглашаются все субъекты ДФО, страны АТР, предприятия крупного, среднего и малого бизнеса Дальневосточного региона, национальные землячества и Союзы  представительств  народов России, проживающих на территории Дальнего Востока.

По своему формату выставка является эффективной диалоговой площадкой для предприятий всех отраслей народного хозяйства и действенным инструментом   межрегиональной и экономической интеграции  товаропроизводителей Дальнего Востока.

На выставке будут представлены следующие направления:

  • промышленная продукция градообразующих предприятий Дальнего Востока
  • продукты питания
  • продукция и потребительские товары предприятий малого и среднего бизнеса
  • нанотехнологии, инновационные и инвестиционные проекты
  • медицинские услуги и оборудование
  • образование
  • товары народного потребления

Коллективные экспозиции и выступления творческих коллективов Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутия), муниципальных районов Хабаровского края  будут несомненным украшением  выставки и демонстрацией  реальных результатов  работы промышленных предприятий, представителей малого и среднего бизнеса, предпринимателей  всего Дальневосточного региона .

В рамках выставки состоится Межрегиональный фестиваль национальных культур «Лики наследия», Дальневосточный фестиваль отечественных автомобилей «АвтоРетро», Конкурс «Золотая медаль Хабаровской Международной Ярмарки». Прорабатывается вопрос о проведении конференции по вопросам взаимодействия и социально-экономической интеграции субъектов ДФО. Мероприятия деловой программы пройдут в формате сессий, презентационных и дискуссионных площадок, круглых столов и мастер-классов.

Информационную поддержку выставки осуществляют около  30-ти специализированных средств массовой информации.

Благодаря разнообразию экспозиций и организации интересной деловой программы, участники и посетители выставки смогут получить отличную возможность увидеть и протестировать предлагаемые на российском рынке новые товары и услуги, встретиться с коллегами и партнерами, обсудить последние события и тенденции развития  рынка.

Подробную информацию об условиях участия  

можно получить по тел.: +7 (4212) 56-76-14, 57-40-43

или сделав запрос на электронную почту

 pte@khabexpo.ru, comp@khabexpo.ru, stroy@khabexpo.ru

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Приамурская торгово-промышленная ярмарка 


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