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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 09 Августа, 06:28 |
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Речной флот Хабаровского края пополнился новым быстроходным судном
Быстроходные корабли такого класса в перспективе должны заменить устаревший парк на дальнемагистральных маршрутах по Амуру. По заказу Правительства края их собирают на Хабаровском судостроительном заводе.
Возможности первого судна проекта А45-2, которое решено назвать «70 лет Победы» продемонстрировали главе региона. На полном ходу теплоход проследовал вдоль краевой набережной, прошел под Амурским мостом, а на обратном пути причалил на речном вокзале. Специальные водометные двигатели большой мощности позволяют развивать скорость более 70 километров в час. Комфортабельный салон рассчитан на 100 пассажиров.
И.о. генерального директора завода Александр ГОРДЕЕВ рассказал губернатору, что теплоход имеет небольшую осадку – около метра. Это позволяет использовать его на маловодных направлениях, а также причаливать к необорудованным участкам берегов. На стапелях завода идет строительство еще двух судов такого класса, которые будут выполнять рейсы до Николаевска-на-Амуре и заменят устаревшие «Метеоры».
Губернатор высоко оценил новый теплоход. Глава региона отметил, что по своим характеристикам он значительно превосходит действующие суда речного парка, а также некоторые современные российские аналоги.
«Хабаровские корабелы еще раз продемонстрировали, что могут выпускать современную конкурентоспособную продукцию. Проектом уже заинтересовались российские и иностранные заказчики. В их числе наши партнеры из Красноярска, Якутии и Китая. Мы в каком-то смысле являемся первопроходцами, так как на Дальнем Востоке суда такого класса сегодня не выпускаются. Это наше преимущество, и у Хабаровского судостроительного завода есть хорошая возможность запустить серийное производство, обеспечив такими судами наш край и другие регионы страны. К этому они готовы. А главное, потребность в таких теплоходах есть», - сказал Вячеслав Шпорт.
Напомним, что на Хабаровском судостроительном заводе по заказу Правительства края также ведется строительство пассажирского судна на воздушной подушке проекта СВП-50.
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