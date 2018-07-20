|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 02 Августа, 07:41 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Автодорога "Обход Хабаровска" обойдется в 41 млрд рублей.
- Подготовка соглашения – важнейший этап, так как этот документ определяет основные параметры государственно-частного партнерства с компанией. Необходимо прийти к согласию по всем позициям и в декабре подписать документ. В следующем году будем уже начинать строительство, - отметил заместитель председателя правительства края – министр экономического развития Виктор КАЛАШНИКОВ.
Между тем, сегодня состоится заседание научно-технического совета Росавтодора, где впервые будет обсуждаться вопрос финансирования региональных дорожных объектов, реализуемых на основе государственно-частного партнерства, за счет средств, поступающих от системы «Платон». В числе основных претендентов – автодорога «Обход Хабаровска».
Напомним, что финансовая модель подразумевает заключение концессионного соглашения сроком на 15 лет. Общая стоимость объекта оценивается в более чем 41 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета (50%), краевой казны (25%), а также инвестором (25%).
- В Комсомольске-на-Амуре открылся краевой бизнес-инкубатор
- Первый блок парома ледового класса для Сахалина вышел на свет
- В Хабаровске бывшего главбуха санатория "Уссури" подозревают в краже 3,5 млн рублей
- Более 150 предпринимателей из России и Китая соберутся на Втором Амурском экономическом форуме
- В Хабаровском крае теплоэнергетики подали более 24 тысяч исков в отношении должников
- Три АЗС переписали на себя рейдеры из Хабаровска
- Умер самый богатый бизнесмен Хабаровска
- Задолженность потребителей Хабаровского края за газ за год выросла на 27%
- На Хабаровском НПЗ учились бороться с ЧС
- Участники V Северной межрегиональной конференции в Хабаровске разработали рекомендации для Правительства РФ
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.