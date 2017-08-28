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Платная дорога "Обход Хабаровска" обеспечит перспективный выход на дорожную сеть Китая
Во Владивостоке на III Восточном экономическом форуме состоялся брифинг, посвященный реализации проекта строительства автомобильной дороги «Обход Хабаровска».
Встреча прошла на отраслевой выставке Министерства транспорта России, где представлен макет трассы. На вопросы журналистов ответили Министр транспорта РФ Максим Соколов, Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, глава группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
«Этот пример является уникальным, поскольку проект реализуется на основе государственно-частного партнерства с участием средств частного инвестора, что доказывает высокий уровень инвестиционной привлекательности дальневосточного региона. Столице самого большого в России федерального округа необходим новый современный обход. Такая трасса была предложена Правительством Хабаровского края, поддержана Правительством РФ, и уже сегодня подготовлено соответствующее решение о софинансировании проекта из средств федерального бюджета», - отметил Максим Соколов.
«Надеюсь, что трасса будет отвечать самым современным требованиям, которые есть в дорожном строительстве и эксплуатации. В краевом бюджете деньги предусмотрены. Финансирование определено, соглашения подписаны, риски расписаны. В ближайшее время приступим к строительству», - сказал Вячеслав Шпорт.
Глава группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров, уточнил, что развитие проекта проходит в соответствии с графиком.
«Обход Хабаровска», как любой инфраструктурный проект, имеет значительный эффект для региона и бюджетов всех уровней», - заявил инвестор.
Уточнялось, что из общего объема стоимости проекта - 43 млрд рублей, порядка 19 млрд – средства федерального бюджета и федерального дорожного фонда, около 12 млрд вложит Хабаровский край, 11 млрд рублей – объем частных инвестиций.
Напомним, вчера, в первый день ВЭФ, состоялась торжественная церемония подписания прямого соглашения о предоставлении заёмного финансирования по проекту «Обход Хабаровска». Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «РКК» (входит в Группу «ВИС») Павел Овчинников, заместитель Председателя Правительства края - министр экономического развития Виктор Калашников и первый вице-президент АО «Газпромбанк» Алексей Белоус.
«Обход Хабаровска» – платная автомобильная дорога, которая позволит разгрузить дорожную сеть города от транзитных автомобилей и вывести грузовые потоки за его пределы. Автомагистраль соединит между собой сразу три федеральные трассы: А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток» и обеспечит перспективный выход на дорожную сеть Китая.
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